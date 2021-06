Pedro Sánchez ha llamado a dejar atrás la "dialéctica estéril" que ha imperado en la política española durante los últimos años para "buscar juntos un nuevo 'nosotros'" que una de nuevo a Cataluña y el resto de España. Así se ha expresado el presidente del Gobierno en un acto conmemorativo celebrado este lunes en la sede de Foment del Treball en Barcelona, donde se ha encontrado con el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Allí, Sánchez ha añadido: "Cambiemos las amenazas por propuestas, vengan de donde vengan, y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones con pragmatismo, honestidad y enormes dosis de sentido común".

Para el líder del Ejecutivo, ese 'nosotros' será el "mayor éxito como sociedad en Cataluña y España". Para lograrlo, ha incidido, hay que ser "generosos, responsables y esforzarnos unos y otros". Porque el camino que viene no es fácil. Así lo ha considerado Sánchez, que cree que la pandemia ha marcado un punto de inflexión incluso en esta cuestión territorial: "Los cambios que vamos a experimentar nos van a pedir algo más. Una renovación de los acuerdos sociales, de la forma de entender y practicar la política, de cómo sentar nuestra convivencia y de dar salida a proyectos en común".

Proyectos que, según ha reconocido, "no ocultarán las diferencias, pero tampoco se verán frustrados por ellas". Porque, como ha incidido, estamos "en un momento ineludible de encontrar una solución a problemas que están ralentizando y que comprometen no solo el correcto funcionamiento de nuestra economía, también nuestro éxito como sociedad en España y Cataluña". Así, que cree necesario conseguir "por encima de todo que las diferencias no se transformen jamás en parálisis, retrasos y enfrentamientos".

Esto es, que se pueda llegar a acuerdos "en beneficio de nuestras sociedades, y de todos y todas" porque el país lleva demasiado tiempo viviendo en dilemas estériles, en posiciones estrechas y calles sin salida". El presidente del Gobierno entiende, por tanto, que la situación no puede continuar por este camino, y ha advertido de la importancia de "dar pasos que permitan avanzar con decisión, serenidad y enorme sentido de justicia, buscando en todo momento el beneficio de la tranquilidad, la paz y la convivencia del conjunto de la ciudadanía por encima de la pequeñez de los intereses partidistas o los cálculos electorales".

Este escenario de crisis, conflicto y enfrentamiento sólo ha traído dolor, pobreza y estancamiento

"No habrá mayor beneficios para la ciudadanía española y catalana que dejar atrás un escenario de crisis, conflicto y enfrentamiento que tantos años después solo han traído un triste balance de dolor, pobreza y estancamiento", ha asegurado el líder del Ejecutivo, que ha aprovechado para pedir "valentía y sentido de la ejemplaridad" a la ciudadanía: "A cada mujer y cada hombre de nuestra sociedad, sea cual sea su oficio y condición; viva donde viva. Porque no van a ser las posturas maximalistas las que nos permitan recobrar la convivencia y la fortaleza perdida que tanto necesitamos en este contexto decisivo".

Todo lo contrario, según ha argumentado Sánchez, que ha apuntado que España se juega un futuro que "vendrá de la mano del reencuentro"; reencuentro que, tal y como ha precisado, "solo se alcanzará con argumentos, con razones que hablen del camino que tenemos" que tienen que recorrer España y Cataluña de forma conjunta: "No podemos fallar. La pandemia nos deja un mundo en transformación; un mundo con cambios inminentes, revolucionarios en muchos terrenos. En nuestra mano está asumirlos y liderarlos, en vez de perder el tren de esta nueva modernidad. Apostemos, pues, por la concordia y por el reencuentro como arma de progreso, y pongámonos a trabajar".

Por su parte, fuentes de la dirección de Unidas Podemos han indicado a laSexta que celebran lo expuesto por Junqueras en su tribuna, recordando que la suya "ha sido la única formación que defendía la vía del diálogo". Asimismo, han insistido en la apuesta por la mesa de diálogo entre ambos gobiernos y que, para ello, los indultos "serían un buen primer paso".

Intervención tras la columna de Junqueras

El dirigente socialista ha apelado nuevamente a la unidad en Cataluña con una intervención que se enmarca en un contexto excepcional, puesto que ha pronunciado estas palabras unos minutos más tardes de que laSexta hiciera pública una columna de Oriol Junqueras que se antoja clave en la resolución de la cuestión territorial. Porque el líder de Esquerra Republicana encarcelado por su implicación en el procés independentista ha reconocido que la vía unilateral no funciona, al tiempo que ha admitido que los indultos pueden "aliviar el conflicto".

"Tenemos el deber de trabajar incansablemente, por todas las vías democráticas posibles, para cambiar esta situación. Y eso es lo que hemos hecho y haremos", ha advertido Junqueras, que en esa misma pieza ha afirmado: "Seguimos creyendo que la mejor vía para hacerlo, como siempre hemos defendido, es la vía escocesa. La vía del pacto y el acuerdo, la vía del referéndum acordado. Sabemos que otras vías no son viables ni deseables en la medida en que, de hecho, nos alejan del objetivo a alcanzar".

En este sentido, considera Junqueras que "sería una ingenuidad creer que el diálogo político con el Estado dará frutos tangibles de forma inmediata, pero creer que se puede prescindir de él sería una irresponsabilidad carísima". Así, ha concluido que "el diálogo y la negociación son imprescindibles", y que "los conflictos políticos que se acaban resolviendo lo hacen, tarde o temprano, alrededor de una mesa donde todas las partes exponen libremente sus posiciones".

En contra de la columna de Junqueras se han posicionado, no obstante, la CUP y Junts per Catalunya. Los 'cupaires', que apoyó la investidura de Aragonès con sus votos, se muestran tajantes a la hora de afirmar que no subirán "a un tren que no va a ninguna parte". En este sentido, han aseverado que, si bien la vía de ERC contempla "el diálogo con España como vía de resolución del conflicto político con Cataluña", consideran que esta misma vía "ya se ha demostrado fracasada y por tanto, el ejercicio de la autodeterminación solo será posible a partir de la unilateralidad".

Por su parte, desde JxCAT, la portavoz Elsa Artadi, ha compartido las mismas palabras a la hora de asegurar que las entidades soberantistas "no renuncian a la vía unilateral". "El independentismo tiene la obligación de explorar todas las vías y no descartar ninguna. La vía más fácil y la que siempre defendemos es la negociada. Eso es una evidencia, pero también la unilateralidad del Estado español. Las vías no las marcamos sólo nosotros, sobretodo las marca el Gobierno español", ha denunciado.