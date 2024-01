Llega el primero de los muchos días decisivos que se esperan para el Gobierno de coalición en esta nueva legislatura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta al complicado desafío de sacar adelante tres decretos ley para los que aún no cuenta con los apoyos necesarios. A esta hora, socialistas y miembros de Sumar mantienen una negociación 'in extremis' para lograr el respaldo de los independentistas catalanes de Junts, cruciales para la aprobación de estos tres primeros decretos y que se mantienen en el 'no'. Eso sin olvidar a Podemos, también en contra, y al BNG, cuya posición se desconoce aún.

Decretos que contemplan desde bajadas del IVA, bonificaciones al transporte y subida de las pensiones hasta la modernización de la Justicia y el alza del subsidio por desempleo; decretos ley que no han sido negociados con Junts y que otros socios de investidura urgen mejorar a través de su tramitación como proyectos de ley, al tiempo que los independentistas catalanes también ven peligrar la aplicación de la ley de amnistía en la norma vinculada a la Justicia ya que podría permitir dejar en suspenso una causa judicial cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Lo cierto es que está en juego la llegada de fondos europeos, la prórroga de medidas de ayuda para contener la subida de la inflación, la subida del 3,8 por ciento de las pensiones contributivas o la extensión de la prohibición de desahucios para hogares vulnerables y el aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario. El Gobierno y el PSOE apelan a la responsabilidad y confían en llegar a un acuerdo. Han advertido de que negociarán hasta el último minuto después de haber mantenido varios contactos con el PP, para recabar su apoyo o abstención, pero infructuosos.

El aumento del subsidio por desempleo a mayores de 55 años es la medida que tiene más riesgo de decaer

Las miradas están puestas en Junts, que ha pedido facilitar la vuelta de empresas a Cataluña e incluso sanciones para las que no quieran regresar, una cuestión sobre la que no se han pronunciado con claridad los socialistas que, por otra parte, sí están dispuestos a que pueda haber bonificaciones fiscales. De momento, si se llega a un acuerdo con Junts los decretos podrían ser convalidados con la condición de ser tramitados a través de enmiendas, ya que otros socios de investidura como EH Bildu, ERC y BNG pedirán que así sea pese a que avanzan que no obstaculizarán las votaciones.

No obstante, aunque los tres decretos están en riesgo, el del aumento del subsidio por desempleo a mayores de 55 años es el que tiene más riesgo de decaer ya que aunque fructifique un pacto con Junts dependería de los votos de Podemos. La formación que lidera Ione Belarra ha insistido en que rechazarán este decreto si no es modificado porque supone un recorte de las cotizaciones que implica una reducción de las pensiones que cobrarán los mayores de 55 años desempleados.

Solo su abstención podría salvarlo en caso de que Junts decidiera apoyarlo. De momento los decretos tienen asegurados, a pocas horas del debate, solo 165 votos (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y CC) frente al PP, Vox y UPN que sumarían 170 votos en contra. En el aire se quedan los 7 diputados de Junts, los 5 de Podemos y el del BNG. Máxima tensión en una sesión plenaria que se prevé maratoniana, con traducciones por el uso de las lenguas cooficiales y con votaciones telemáticas y por llamamiento en su último punto del día: el debate de totalidad a la ley de amnistía.