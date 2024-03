El primer secretario del PSC y exministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que "no salió ni un solo euro del Ministerio de Sanidad" para la empresa vinculada a la trama Koldo.

Así lo ha explicado en una entrevista con Catalunya Ràdio, donde ha asegurado que en el Ministerio de Sanidad se hicieron las cosas "bien" y se actuó siempre "de acuerdo con la ley". "En un momento muy delicado hicimos lo que había que hacer", ha dicho Illa y se ha referido a que intentaron proporcionar todos los medios para superar la pandemia, a la vez que ha reiterado su "absoluta disponibilidad" y colaboración total para esclarecer los hecho del caso Koldo.

Sobre este asunto, ha asegurado que está "decepcionado, enrabiado y disgustado" porque fue testimonio del mucho trabajo que se hizo en aquella época por parte de toda la sociedad y de muchos servidores públicos y de cómo, algunos incluso dieron la vida.

En aquel momento, según Illa, salió lo mejor de la condición humana y también lo peor en algunos episodios "y éste (el caso Koldo) es uno", por ello ha pedido que se vaya hasta el final para que se aclare todo lo que se tenga que aclarar y que "caiga el peso de la ley" a las personas que se han comportado de esta manera en una situación tan delicada.

Sobre el exministro José Luis Ábalos ha dicho que debería haber renunciado a su acta como diputado cuando el PSOE se lo pidió. Illa también ha tenido palabras de reproche para el PP y ha afirmado, que desde el inicio de la legislatura están intentando no solo no solo derrocar al Gobierno, sino "deshumanizar" y destruir la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que "traspasa todas las líneas aceptables. No es manera de hacer política", ha dicho.