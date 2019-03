Sáenz de Santamaría: “El Gobierno cumplirá su obligación, no habrá referéndum”

Durante su intervención en un acto político en Barcelona de la precampaña para las elecciones europeas, Sáenz de Santamaría ha afirmado que el Gobierno velará por el respeto a la ley y a los tribunales, por la vigencia de la Constitución y la primacía del Estado de derecho, y "por los derechos de todos los españoles y todos los catalanes".

El Ejecutivo, ha dicho, no puede disponer "de lo que no pertenece a nadie, sino a todos, la soberanía nacional", por lo que no puede "autorizar lo que no depende" del Gobierno, en referencia a la consulta soberanista.

Sáenz de Santamaría ha recordado que Cataluña es la comunidad en la que más se ha invertido en infraestructuras en las dos últimas décadas y la que alcanza un mayor saldo comercial con el resto de España, ya que vende mucho más de lo que compra.

Ha asegurado que los catalanes "también tienen en España su Gobierno" y que lo mismo que "no se puede entender España sin Cataluña, no se puede ocultar cómo sería Cataluña sin España".