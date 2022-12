Rull y Turull fueron recibidos entre aplausos y muestras de cariño en su primer acto de campaña para el 21D tras salir de prisión. Allí, han narrado cómo ha sido su último mes: "Te lo sacan todo menos la dignidad, eso no nos lo pueden quitar nunca".

Han recordado cómo fue la declaración ante la jueza Carmen Lamela. Rull ha afirmado que "mientras tenía que decidir sobre nuestra libertad miraba el móvil" y que incluso le tuvieron que "llamar la atención alguna vez".

Reconocen la profesionalidad de los policías, guardias civiles y funcionarios que estuvieron con ellos, aunque "cuando había alguna cosa que veías que algunos hacían el contra acuerdo es porque tenían órdenes de los de arriba", afirma Turull.

Quien sí ha contado un episodio con un funcionario de la cárcel de Navalcarnero ha sido Josep Rull: "Me dijo dos frases, la primera fue se os ha acabado la tontería y la segunda fue, cuando me lanzó la interlocutoria de la jueza, que me dijo, 'te vas a pasar tanto tiempo aquí en la cárcel que te vas acabar aprendiendo de memoria este auto'".

Ahora confiesan que solo les queda una tarea, la de sacar de la cárcel a Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Su tristeza la ha compartido Puigdemont desde Bruselas, con los ojos ya puestos en el 21 de diciembre, cuando esperan "recuperar la normalidad".

Carles Mundó también ha estado recuperando esa normalidad, en otro acto de campaña de ERC, aunque en su ocasión desde una cárcel. "Se hace algo extraño que justo el día siguiente de salir, la primera cosa que puedo hacer es volver a entrar", bromeaba.