Rubalcaba reitera que en el PP hay sobresueldos en B y reta a que le demanden

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha subrayado que los dirigentes del PP "han cobrado sobresueldos en B, de dinero tan negro como el carbón de Asturias" y ha retado a los populares a que le demanden también a él por hacer esta afirmación.



En un mitin en Llanes (Asturias), Rubalcaba ha replicado así a los populares por anunciar acciones legales contra el 'número tres' del PSOE, Óscar López, y ha añadido que "España no puede metabolizar como si tal cosa el mayor caso de corrupción que ha existido en la política española".



El secretario general del PSOE ha advertido también de que el presidente Mariano Rajoy volverá de las vacaciones con los tres grandes problemas o volcanes del país, como son la crisis económica, el problema territorial de Cataluña y el caso Bárcenas, en una situación peor.



Rubalcaba, que desde principios de mes se encuentra de vacaciones en la localidad de Posada, ha congregado a más de 300 militantes y simpatizantes socialistas en un mitin-fiesta celebrado en un hotel de Llanes, una de las villas más turísticas de Asturias.



Acompañado por los diputados asturianos Antonio Trevín y María Luisa Carcedo, la alcaldesa de Llanes, Dolores Álvarez Campillo y el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, entre otros cargos socialistas, Rubalcaba ha centrado buena parte de su discurso en el caso Bárcenas, al que se ha referido como "caso Rajoy" y en los efectos de la crisis.



"Me habéis oído bien, lo digo por si (los populares) quieren ampliar la demanda" que han anunciado contra López, ha dicho, y dirigirla también a él. Así van ambos, ha ironizado, al mismo juzgado y pagan solo un abogado.



El líder socialista se ha preguntado "con qué cara" va a pedir Rajoy confianza a los españoles habiendo sobresueldos en el PP que incluso ha calificado de "millonarios" o mientras el presidente del Gobierno "no da cuenta de sus responsabilidades".



Ha subrayado en este sentido que todos vieron a Rajoy "en el Parlamento mentir sin mover un solo músculo" sobre el caso Bárcenas, y este verano se han descubierto "algunas mentiras más" al respecto. "Rajoy se fue de vacaciones con tres volcanes sobre la mesa: el paro, la economía y el sufrimiento social; Bárcenas y Cataluña, que un mes después siguen como estaban o peor", ha subrayado Rubalcaba, que prevé que en septiembre aumente el "desempleo, la desigualdad y el sufrimiento de la gente".



En lo que se ha convertido ya una cita obligada con el socialismo asturiano en el tramo final de sus vacaciones en Llanes, Rubalcaba ha incidido en que "la vuelva al cole" no será tal para los desempleados ni para muchos estudiantes que se han tirado el verano pensando cómo van a pagar las tasas de matrícula que han subido los políticos de la derecha. No obstante, ha afirmado que más dramático aún es el caso de los becarios, que están pensando qué van a hacer si se quedan sin beca y no pueden seguir estudiando.



"Eso es tremendo y los socialistas estamos estudiando ver cómo lo atacamos porque afecta a decenas de miles de chavales", ha señalado Rubalcaba, que no ha llegado a concretar qué tipo de medidas se plantean tomar.