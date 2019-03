Rubalcaba: "Sabemos que Rajoy mintió en el Parlamento"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que cada día se conocen "nuevas mentiras" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su comparecencia en el Parlamento sobre el 'caso Bárcenas' que los socialistas no están dispuestos a permitir "que queden impunes".



"Hoy sabemos que dijo más mentiras y no pueden quedar impunes", ha señalado Rubalcaba tras advertir de que las responsabilidades políticas del 'caso Bárcenas' deben dirimirse en el Parlamento y que, por eso, el PSOE ha pedido una comisión de investigación para saber qué pasó y a qué se debe que Rajoy "haya mentido mucho".



"Dejemos trabajar a la Justicia y que se sepa en el Parlamento la verdad sobre lo que han sido más de veinte años de financiación irregular", ha apuntado. Rubalcaba se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por las comparecencias previstas para hoy ante el juez que instruye el 'caso Bárcenas' de los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas.



En este sentido, ha apuntado que la Justicia "tiene que cumplir su trabajo, que es lo que 'está haciendo" y que los políticos tienen que "esperar el trabajo de la Justicia" aunque, ha advertido, este caso tiene un trasfondo político "más allá de lo que digan los tribunales porque el presidente compareció a rastras en el Parlamento español para decir muchas mentiras".



El líder socialista, que pasa unos días de vacaciones en Asturias, ha hecho estas afirmaciones durante una rueda de prensa en Villar de Vildas, una pequeña localidad de montaña del suroccidente del Principado donde se ha reunido con ganaderos durante la visita que hoy ha realizado al parque natural de Somiedo.



Rubalcaba se ha referido también al conflicto abierto con Gibraltar para advertir al Gobierno de que evite "aventuras que pueden llevar al ridículo" como la posibilidad de ir "de la mano" con Argentina y le ha instado a preocuparse más de temas como el control de los capitales que se blanquean en la colonia británica.



Además, ha recordado que hace una semana ya dijo que el PSOE apoyaría al Gobierno español en todo lo relacionado con Gibraltar porque se trata de un tema de Estado y ha añadido, en tono irónico, que a lo mejor tiene que explicar "por SMS" su postura al presidente del Gobierno "porque a los dos días parecía no haber oído" que tenía el apoyo del PSOE en este conflicto.



No obstante, ha afirmado que es preciso pedir a los gobiernos español y británico que se sienten a negociar "porque siempre es mejor el diálogo que las amenazas". "Las estridencias ocupan páginas y páginas pero es un asunto que hay que resolver en la mesa de diálogo", ha señalado Rubalcaba, que considera que hay temas medioambientales que se pueden dirimir en el marco de la UE partiendo del hecho de que el gobierno gibraltareño "ha obrado muy mal llenando la bahía de Algeciras de hormigón".



El líder socialista ha planteado al Gobierno la necesidad de ser "más cauteloso" en esta polémica porque, "según qué aventuras, pueden llevar al ridículo" y ha advertido de que decir que se va "de la mano de Argentina" es "una ocurrencia en la que no se puede continuar".