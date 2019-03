Rubalcaba pide a Rajoy que se deje "ayudar por el PSOE"

En el acto del Día de la Rosa de los socialistas extremeños, celebrado en La Albuera (Badajoz), Rubalcaba ha asegurado que la derecha no sabe qué hacer con el país, por lo que se ha ofrecido para sacar a España de la "emergencia nacional" en la que se encuentra.

"¿Cómo puede un Gobierno decir que va a acabar la legislatura con una paro mayor a cuando comenzó a gobernar?", ha criticado el líder de los socialistas, quien ha añadido que así solo se siembra la "desesperanza".

Eso es lo que según Rubalcaba ofreció el gobierno tras un Consejo de Ministros que califica de "patético". "Montoro dijo: nos sentimos impotentes, de Guindos dijo: somos incapaces, y la vicepresidenta apostilló: nos rendimos" afirma el secretario general del PSOE.

El líder de los socialistas asegura que España está "en una situación de emergencia nacional, a la que nos han llevado las políticas de derechas impuestas por Merkel", y ha pedido a Rajoy que diga "basta" a la economía suicida y acepte de una vez ayuda.

"Déjate ayudar porque ya está visto que solo no sabes cómo salir de la crisis", ha recomendado Rubalcaba, que también ha pedido al presidente del Gobierno que no hable de herencias recibidas porque, recuerda, "los más de 6 millones de parados ya no pertenecen a la herencia socialista".



El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, coincide en que el Gobierno está llevando a cabo una política errónea, que sólo nos conduce "al suicidio económico". "Es la constatación de una renuncia, de una entrega, de una resignación, de un país angustiado sin ninguna alternativa" dice el cántabro, que además cree que más pronto que tarde la paciencia llegará a su límite.