Cascos “no recuerda” las donaciones mientras que Páez reconoce pagos en negro del PP, ante la indignación del PSOE

En el PSOE no dudaban de los papeles de Bárcenas, pero aún lo tienen más claro después de conocer lo que Cristóbal Páez le dijo al juez. Rubalcaba ha recalcado que Páez dijo al juez Pablo Ruz que había "cobrado en dinero negro" y que eso significa que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "y otros ministros han cobrado en negro durante la época de Aznar y, por lo tanto, han mentido en el Parlamento".

El exgerente del Partido Popular y mano derecha de Bárcenas reconoció al juez Ruz que cobró honorarios sin factura y que no los declaró a hacienda porque era dinero de donativos que el PP no declaraba al tribunal de cuentas.

La claridad de Páez confirmando la tesis de Bárcenas contrasta con la falta de memoria de Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del partido popular entre 1989 y 1999, cuya comparecencia ante el juez se puede resumir con un "no lo recuerdo", sobre todo lo que tiene que ver con donaciones en maletines de manos de empresarios.

“Yo no recuerdo haber recibido a ninguna persona que quisiera hacer donaciones económicas. No recuerdo haber recibido a ningún simpatizante que hiciera donaciones, sean nominativas o anónimas al PP”, aseguraba Cascos ante el juez y se justificaba diciendo que tenía demasiadas cosas que hacer.

Además, Cascos le aseguró a Ruz que en su partido no hace falta espiar lo que hacen otros departamentos: “No. Yo no he fiscalizado. El PP es un partido normal y en los partidos normales a diferencia de la KGB de los partidos comunistas, de la Gestapo de los partidos nazis, o de Metido 3 de los partidos socialistas, no teníamos sistemas de espionaje interno, nunca”.

Aunque a Francisco Álvarez-Cascos la memoria no le falló para recordar el buen hacer de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, de quienes dijo al juez "pongo la mano en el fuego" por ellos.