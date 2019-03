Cristóbal Páez: "El PP no emitía factura. Me daban una cantidad y yo firmaba un recibo"

La declaración ante el juez de Cristóbal Páez es un testimonio clave en el caso Bárcenas. El hombre que sustituyó a Bárcenas como gerente del PP habla claro. Asegura que ha cobrado dineto en negro, que tuvo un shock cuando Bárcenas le entregó en custodia los papeles de la contabilidad B y asegura haber recibido amenazas.

No parecía nervioso antes de comparecer ante el juez Ruz, y no se calló nada. Lo primero reconocer que en el Partido Popular se hacían pagos en negro. "El PP no emitía factura. Me daban una cantidad y yo firmaba un recibo", aseguró Cristobal Páez ante el juez Pablo Ruz.

El hombre que sustituyó a Bárcenas reconoce ante el juez su confusión cuando el extesorero le entregó los papeles de la presunta contabilidad B del partido.“Yo estaba dividido. Entonces, cuando me dio esa documentación, como estaban saliendo muchas cosas feas, yo no me sentí cómodo con esa documentación, la prueba está en que yo me la llevé a mi casa y luego me dije ¿y yo por qué me tengo que traer a mi casa esto, que me puede comprometer? Y la devolví allí porque nunca pensé yo que fueran a hacer un registro"

“He visto los documentos por la prensa, hubo un momento cuando salta, digamos, lo del Gürtel , yo creo que a principios del 2009, en el que un día me dice que le guarde una documentación y me dijo : ‘Es un documentación que la tengo dividida. Esta es hasta el 96 -me parece que me dijo- y la posterior se la dejo a otra persona’", señala Páez.

"Yo le dije ‘¿Por qué me la dejas a mí?’ ‘Porque me fío de ti’. Al cabo de un tiempo me lo pidió y se lo devolví. Yo creo que sería varias semanas, 4,5 o 6 semanas como mucho, creo.”, continua relatando el exgerente del PP.

Cristóbal Páez a añade que: "esa documentación me estorbaba, me quemaba. Yo no quería tenerla. Eso no era mío, ni iba conmigo. [...] Y luego él estaba bastante shockeado, en el sentido... yo creo que estaba muy bloqueado, muy paralizado, y me dio esa documentación y a mí me estorbaba"

Recibió 12.000 euros del PP en dos sobres

El juez Ruz pregunta a Páez si recuerda de qué manera se le entregaba el dinero y en qué tipo de billetes. "De quinientos". "De quinientos euros. Las dos ocasiones. ¿Y dentro de un sobre también?", vuelve a preguntar Ruz. "Sí", responde Páez."¿Los incluyó en sus declaraciones tributarias o no?", trata de averiguar el juez. Cristóbal Páez le asegura que "no. No lo incluía porque si los incluía estaba delatando a mi empresa"

Amenazas de Bárcenas

"Él, sí, Bárcenas. Me amenazó, yo hablé con el presidente. El presidente me dijo que despachase con la Secretaria General, pero bueno, no cambió nada. Yo despachaba con la Secretaria General pero en el otro lado....bueno, una relación muy complicada”, explica Páez a Ruz.