Del no rotundo, al no más ambiguo; la controvertida relación de Artur Mas y la CUP

LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE ESTA FORMACIÓN

Con la llave del Gobierno catalán en su mano, la CUP lleva dos meses dándole la espalda a Artur Mas. Una negativa a investirle como President que ha pasado por diferentes fases. Del no rotundo, al no más ambiguo y no será porque Junts pel Sí no se ha mostrado dispuesto a tender puentes. Oriol Junqueras ha instado a la CUP a alinearse en varias ocasiones, pero la formación ha decidido trasladar a sus bases la pregunta; apoyar o no a Artur Mas.