Rosalía Iglesias pide "justicia" contra el falso cura que asaltó su casa

Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha reclamado hoy "justicia" contra el falso cura que en 2013 entró en su domicilio y la retuvo, al llegar a la Audiencia Provincial de Madrid donde va a comenzar el juicio.



Acompañada de su empleada del hogar, que también se encontraba en casa en día de los hechos, la mujer de Bárcenas ha confesado a preguntas de los periodistas que tiene ganas de declarar, pero que no quiere ver al acusado. "No quiero verlo, ya nos ha hecho bastante daño", ha confesado Rosalía Iglesias, que ha añadido que quiere "justicia, por supuesto".



La Audiencia Provincial de Madrid inicia hoy el juicio contra el falso cura que entró el 23 de octubre de 2013 en el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, donde retuvo a su esposa, a un hijo del matrimonio y a la empleada doméstica, El acusado, Enrique O.G., se enfrenta a una petición fiscal de 18 años de prisión por la supuesta comisión de tres delitos de detención ilegal, dos de coacciones y uno de tenencia ilícita de armas y tres faltas de lesiones.



La acusación particular ejercida por la familia Bárcenas solicita una condena del 19 años y seis meses de prisión para el acusado, mientras que la defensa pide su absolución al estimar que se le debe aplicar la eximente de alteración mental. Enrique O., que se encuentra en prisión provisional, padece un trastorno de la personalidad de rasgos paranoides, narcisistas y antisociales, por lo que sus facultades cognitivas y volitivas se hallaban afectadas al menos de forma moderada, siempre según el fiscal.