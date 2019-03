Rosalía Iglesias: "No me corresponde hacer ningún comentario sobre ningún artículo"

Rosalía Iglesias y su marido, Luis Bárcenas, reconocen, a través de sus letrados que están atravesando una situación difícil. A pesar de eso, Rosalía ha sacado fuerzas de flaqueza para mostrar su mejor sonrisa a su llegada a la cárcel de Soto del Real cuando visistaba a su marido.

Rosalía Iglesias ha confesado que trata de "tener fuerza cada día en esta situación tan difícil". En declaraciones a los periodistas ha descartado valorar el artículko de Raúl del pozo en el que aseguraba que estaba destruida y ha dicho que "no lo he leído y prefieron no hacer ningún tipo de comentario sobre ningún artículo ni sobre nada que se escribe porque no me corresponde a mí".