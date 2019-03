Rosa Díez: "Rajoy, usted es fiel a sus principios; empezó y acaba la legislatura mintiendo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha renunciado a contestar en el Congreso a la portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, que le ha echado en cara lo que considera las "mentiras" de la legislatura, y se ha limitado aconsejar "un poquito de humildad" a la diputada 'magenta'.



En la última sesión de control al Gobierno de la legislatura, la portavoz de UPyD ha acusado a Rajoy de empezar y acabar la legislatura de la misma forma: "mintiendo".



"Mintió en la investidura al decir que no había corrupción en España, mintió cuando dijo que no la había en el PP y metieron a Luis Bárcenas a la cárcel, mintió luego cuando dijo que no había caja b ni financiación ilegal en su partido y el juez Pablo Ruz dijo que sí", ha arrancado Rosa Díez.



Díez ha seguido repasando lo que considera "mentiras" de Rajoy como cuando aseguró que mantendría el poder adquisitivo de las pensiones, cuando dijo que iba a bajar los impuestos, cuando negó el cuando negó el rescate financiero, cuando prometió bajar el recibo luz "que sigue subiendo cada día", o cuando garantizó que no habría consulta soberanista en Cataluña y se celebró el 9 de noviembre de 2014.

"Ha mentido todas las veces y en todas las ocasiones que ha tenido oportunidad -ha concluido-. La mentira es su debilidad, y sin verdad no hay democracia que merezca tal nombre. Es una pena para España tener un presidente que miente cada vez que habla y miente a los españoles y desacredita por tanto a la democracia".

Rajoy ha asegurado que "no es fácil" replicar a Rosa Díez, y de hecho ha renunciado a argumentar una respuesta: "Yo no voy a hablar de su partido, porque creo que debo ser generoso, y no voy a hablar de su legado, porque está ahí", ha comentado con sorna. Eso sí, ha terminado con un consejo: "Le voy a recomendar para su futura vida un poquito de humildad, porque así le iría un poquito mejor", ha zanjado, entre los aplausos de sus diputados.