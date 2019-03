Rodríguez sobre la ley del aborto: "Si los populares votaran lo que piensan estaríamos cerca de su retirada"

La portavoz socialista del PSOE, Soraya Rodríguez, ha asegurado hoy que si alguno de los diputados populares "hubiera votado lo que dice que piensa en los pasillos", respecto al anteproyecto de ley del aborto, ahora "estaríamos más cerca" de su retirada.



Soraya Rodríguez ha comenzado así su intervención ante el Pleno del Congreso donde tenía programada una pregunta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre las becas Erasmus, por lo que ésta ha obviado las declaraciones de la portavoz del PSOE y se ha limitado a responder sobre la becas.



La portavoz del PSOE ha asegurado que todavía no conoce cuál es la posición política de la vicepresidenta respecto al anteproyecto de ley del aborto. "Por cierto, señora vicepresidenta -ha añadido Rodríguez- sobre este tema del aborto ustedes no entienden nada", ya que, ha explicado, la iniciativa del PSOE votada ayer "no iba en contra del PP, ni era para demostrar si ustedes están unidos o no" porque "que están unidos y tienen muy buen rollo ya lo demuestran todos los días".



Se trataba, ha dicho, "de una iniciativa a favor de las mujeres, porque si alguno de ustedes hubieran votado dentro lo que dicen que piensan en los pasillos estaríamos más cerca de la retirada del anteproyecto". "Pero ustedes, como siempre, votando a favor de ustedes mismos y en contra de las mujeres", ha concluido.



Con estas declaraciones la portavoz socialista se refería a la votación que tuvo lugar anoche en el Congreso en la que los diputados del PP cerraron filas en torno a la reforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y rechazaron la proposición no de ley del PSOE que pedía la retirada "inmediata" del texto y no continuar con su tramitación.