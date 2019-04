Rivera mantiene la abstención y pide rectificar a Sánchez: "Si sigue en el 'no', España está condenada al bloqueo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado al candidato del PP, Mariano Rajoy, que C's no va a cambiar su abstención por un sí a su investidura, aunque espera que éste convenza al líder socialista para que sí se abstenga porque "con el no, no, no" de Pedro Sánchez habrá unas terceras elecciones.

Rivera, que ha hablado en el Congreso durante una hora y veinte con el presidente en funciones, ha dicho en una rueda de prensa posterior que no van a negociar nada con Rajoy si bien han acordado que desde hoy mantendrán una "línea directa" en todas las cuestiones relacionadas con la fijación del techo de gasto y los presupuestos.

Pese a la negativa de Rivera a entablar una negociación, el presidente de Ciudadanos se ha llevado el documento que le ha entregado Rajoy, con medidas del programa electoral del PP y del pacto de gobernabilidad que suscribieron C's y PSOE.

Durante la reunión, ha trasladado al jefe de Gobierno en funciones que puede contar con Ciudadanos, una vez haya investidura, para una futura mesa de negociación a la que espera que se sume también el PSOE, recalcando que los presupuestos "son de España y de Europa" y no es una cuestión partidista.

Albert Rivera ha asumido que Rajoy es el candidato propuesto por el Rey y, por tanto, que no hay "alternativa" a que sea otra persona el candidato al Gobierno, como ha exigido el líder de C's para apoyar un Ejecutivo en minoría del PP.

Lo que sí le ha pedido es que "cuanto antes" formalice la fecha del debate de investidura, pero no le ha preguntado si se someterá a ella al "dar por hecho" que Rajoy lo hará pese a que el jueves pasado, tras reunirse con el monarca, dio a entender que no se presentaría si no cuenta con los apoyos suficientes.