Rita Maestre no dimite: "No hay punto de comparación entre la protesta política y la corrupción"

Rita Maestre ha comparecido ante la prensa arropada por Manuela Carmena y toda la corporación de Ahora Madrid. "No voy a modificar mi posición como portavoz en el Ayuntamiento", ha señalado.



Rita Maestre no dimite a pesar de haberlo pedido desde varios grupos de la oposición. "Parece bastante evidente que no hay punto de comparación entre la protesta pacífica y las tramas de corrupción", ha expresado Maestre.



La portavoz del Ayuntamiento de Madrid conocía ha sido condenada a pagar 4.320 euros por una protesta en sujetador en la capilla de la Universidad Complutense hace 5 años.

Rita Maestre anuncia que recurrirá la sentencia porque tiene motivos, según la alcaldesa de Madrid. "A mí me preocupa que estemos viviendo un momento de involución en el derecho a la libertad de expresión", ha señalado Carmena.



Miembros de Podemos y otros partidos no han tardado en criticar también la sentencia. "Me parece intolerable que se le haya condenado", ha expresado Irene Montero.

La acusación popular, por su parte, cree que la pena debería haber sido mayor. "Estamos satisfechos con la sentencia, no obstante creemos que ha sido demasiado suave", ha señalado Javier Pérez, de la acusación popular Centro Tomás Moro.

Por su parte, Héctor Meleiro, el otro juzgado junto a Maestre, ha quedado absuelto al no quedar probado que interviniera en la protesta.