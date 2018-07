Los reyes suspenden su visita a Reino Unido por la agenda política de España

EXTERIORES ALEGA QUE "NO ES EL MOMENTO ADECUADO"

La visita de Estado que los reyes tenían programada al Reino Unido entre los próximos 8 y 10 de marzo ha quedado pospuesta. El Ministerio de Exteriores alega que la decisión responde al proceso de formación del nuevo Gobierno. No hay fecha, de momento para el viaje y el ministro García-Margallo ha señalado que "el momento no es el adecuado".