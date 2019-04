El rey Juan Carlos fue operado de una lesión cutánea por la sobreexposición al sol

El Rey Juan Carlos se ha sometido a la extirpación preventiva de una lesión cutánea que tenía como consecuencia de su exposición al sol, una lesión que está ya totalmente curada, según han confirmado fuentes de la Casa del Rey.

El ex jefe de Estado llamó la atención por su aspecto el pasado 22 de marzo, cuando acudió a la presentación de los carteles de la Feria de San Isidro con un hematoma bajo el ojo izquierdo, que se atribuyó a una intervención reciente. No obstante, las fuentes no han detallado cuando tuvo lugar esta "extirpación preventiva" y solo han señalado que, con esta, la lesión ha quedado totalmente curada.

La última vez que el Rey Juan Carlos había pasado por el quirófano fue el 7 de abril de 2018, para que se le remplazase la prótesis de la rodilla derecha.