El País Vasco es una de las comunidades autónomas que ha solicitado prorrogar el toque de queda y no lo ha conseguido. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la región consideró que esta medida, así como el mantenimiento de los cierres perimetrales, suponían la invasión de derechos fundamentales.

Ante esto, el Gobierno vasco se ha limitado a recomendar que los ciudadanos no se movilicen entre las 23:00 y las 6:00 horas. Tampoco hay máximo de reuniones, aunque, de nuevo, se recomienda que estos encuentros no pasen de las 6 personas no convivientes. A continuación, repasamos los principales cambios:

- Toque de queda: se ha levantado en la región, por lo que la ciudadanía puede desplazarse a cualquier hora del día y la noche.

- Cierres perimetrales: también, con el fin del estado de alarma, se levantan.

- Hostelería: debe cerrar a las 22:00 horas. El aforo en interiores es de un máximo del 50%, mientras que se prohíbe el consumo en barra. Las mesas, máximo de 4 personas, con uso obligatorio de la mascarilla. El ocio nocturno sigue cerrado.

- Aforos: los lugares de culto pueden llenar hasta un 35% de su aforo. En las instalaciones deportivas, este será de un 50%, mientras que en el comercio este varía en función del tamaño del local: en espacios de más 150 metros cuadrados, un 40%, y en aquellos con menos de estas dimensiones, un 60%.