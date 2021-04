España continúa bajo restricciones. Todo ello, cuando este martes se ha alcanzado un hito en la vacunación: los inmunizados con la inyección contra el COVID ya superan a los contagiados en toda la pandemia, debido a que, hasta el momento, 3.435.840 han contraído la enfermedad, mientras 3.452.119 ya han recibido la pauta completa (dos dosis).

Ahora bien, este logro llega en un momento crucial para la situación epidemiológica. Los casos de coronavirus comienzan a descender levemente en lo que podría ya ser el valle de esta cuarta ola. Así, durante las últimas 24 horas, Sanidad ha registrado 7.486 nuevos contagios; si bien los fallecimientos ascienden respecto al viernes pasado, registrándose 114 muertes por COVID.

La incidencia acumulada se ha estancado y no ha registrado ninguna subida de puntos desde el lunes, que al igual que este martes se situaba en los 230 casos. La incidencia acumulada a siete días, que se situaba antes en los 109 puntos, ha bajado hasta los 107. Nueve comunidades autónomas han experimentado una bajada en la IA, aunque hay otras nueve en riesgo extremo.

En cualquier caso, las comunidades autónomas continúan con sus restricciones: algunas flexibilizándolas (como Galicia, que minimiza su horario de toque de queda), y otras endureciéndolas (como Navarra, que desde el inicio del aumento de casos cerró la hostelería). A continuación, repasamos las normas vigentes en cada autonomía:

Andalucía

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Cierre perimetral de la comunidad y sus ocho provincias

- Reuniones limitadas a un máximo de seis personas

- Cierre perimetral de varios municipios

.- No obstante, hay medidas que varían según el nivel de alerta de cada población, que puedes consultar en este mapa interactivo.

Madrid

- Toque de queda de 23:00 a 06:00 horas

- Prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios

- Hostelería: máximo seis comensales por mesa en terrazas y cuatro en el interior, con el consumo en barra prohibido y el cierre a las 23:00 horas

- Cierre perimetral por zonas básicas de salud

Galicia

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Se limita la entrada y salida de Carballeda de Valdeorras, O Grove y A Pobra do Caramiñal

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios cerrados, y seis en espacios abiertos, salvo convivientes. En los municipios con cierre perimetral, solo convivientes.

Cataluña

- Cierre comarcal y perimetral de la comunidad autónoma

- Toque de queda entre las 22:00 y las 06:00 horas

- Limitación de seis personas en encuentros sociales

- Horario de la hostelería de 07:30 a 17:00. Limitaciones de aforo en el comercio y centros comerciales. Puedes consultar los detalles aquí.

Aragón

- Cierre perimetral de la comunidad autónoma, de la comarca de La Litera y de los municipios de Tarazona, Cuarte de Huerva y Fraga

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas al aire libre y cuatro en espacios cerrados, salvo convivientes. En los municipios con limitaciones adicionales, solo cuatro personas

- Puedes consultar el resto de medidas al detalle aquí

Asturias

- Toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas

- Cierre perimetral del Principado

- Cierre del interior de la hostelería a las 21:00 horas

- Puedes consultar las medidas por niveles de alerta en Asturias en este mapa

Cantabria

- Cierre perimetral de la región

- Cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00

- En espacios públicos y privados grupos de máximo 4 personas a excepción de convivientes

Castilla-La Mancha

- Toque de queda nocturno de 00:00 a 06:00 horas

- Cierre perimetral de la región

- Grupos de hasta seis personas en espacios públicos y privados

Comunidad Valenciana

- Cierre perimetral

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Encuentros limitados a seis personas de dos grupos de convivencia

- Cierre de la hostelería a las 18:00 horas, entre otras limitaciones que se pueden consultar aquí

Canarias

- Cierre perimetral de las islas de Tenerife y Gran Canaria

- Cierre perimetral del archipiélago salvo prueba diagnóstica negativa

- Las medidas y el toque de queda varían según los niveles de alerta por islas: Gran Canaria y Tenerife están en el nivel 3; Fuerteventura y Lanzarote en el 2 y las restantes islas en el 1. Puedes consultar las medidas al detalle para cada nivel del 'semáforo' en este enlace

Castilla y León

- Cierre perimetral

- Toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas

Euskadi

- Cierre perimetral de la comunidad y de localidades con incidencia superior a 400

- Toque de queda de 22:00 a 06:00 horas

- Cierre de la actividad a las 21:00 horas

- Reuniones limitadas a cuatro personas en espacios privados, entre otras medidas

Baleares

- Toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas

- Reuniones limitadas a seis personas

- Limitaciones de aforo (que puedes consultar aquí) en función del nivel de alerta de cada isla: Menorca está en nivel 1 y las restantes islas en el 2.

Navarra

- Cierre perimetral de la Comunidad Foral

- Limitación de la entrada y salida de los municipios de: Arguedas, Cadreita, Lodosa, Etxarri Arantz, Villafranca, Arbizu y Milagro

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

Murcia

- Cierre perimetral de la Región y del municipio de Puerto Lumbreras

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Máximo 6 personas en espacios de uso público abiertos. Máximo 4 personas en espacios de uso público cerrados y privados.

La Rioja

- Cierre perimetral de la comunidad y de los municipios de Cervera del Río Alhama, el barrio de Valverde y Pradejón

- Toque de queda de 23:00 a 05:00. Entre las 22:00 y las 06:00 en los municipios de Autol y Pradejón, Cervera del Río Alhama y la pedanía de Valverde

- Máximo 6 personas. Máximo 4 personas, salvo convivientes: Autol y Pradejón. Reuniones limitadas a la unidad de convivencia: Cervera del Río Alhama y la pedanía de Valverde

Extremadura

- Cierre perimetral de la comunidad y de los municipios de Vegavina, Guareña, Malpartida de Cáceres, Zarza de Granadilla, Madroñera, Salvatierra de los Barros y Salvaleón

- Toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas

- Reuniones: máximo 4 personas en espacios públicos cerrados y 6 en espacios públicos abiertos

Ceuta

- Cierre perimetral

- Toque de queda de las 22:00 a las 6:00 horas

- Máximo 4 personas en espacios públicos (cerrados y abiertos) y privados

Melilla

- Cierre perimetral

- Limitación a la movilidad nocturna de las 22:00 a las 6:00 horas

- Máximo 4 personas en espacios de uso público, tanto cerrados como abiertos, salvo que se trate de convivientes. Únicamente convivientes en espacios de uso privado y domicilios