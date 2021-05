España sigue bajo restricciones. No obstante, de un nivel mucho menor que hace cuestión de un mes: solo hay dos comunidades autónomas, Baleares y Comunidad Valenciana, donde el toque de queda sigue vigente.

En este sentido, Sanidad ha tenido que recordar que, a pesar de que hay algunas medidas que dependían del estado de alarma (y que por tanto quedan sin efecto), las autonomías deben seguir cumpliendo el documento de actuaciones coordinadas firmado el pasado mes de agosto.

Dicho documento marca una pauta muy clara que alguna que otra región, como Andalucía, no está cumpliendo: el ocio nocturno debe permanecer cerrado y la hostelería debería abrir, como máximo, hasta las 01:00 horas. Y, en el caso de la región andaluza, ahora los pubs pueden abrir hasta las 00:00 horas.

En cualquier caso, hay limitaciones que se han mantenido comunes en todos los lugares, como el uso de la mascarilla o el mínimo de normas en el sector de la hostelería (de nuevo, con visibles diferencias entre uno y otro territorio).

A continuación, repasamos las medidas adoptadas en cada región a día de hoy y tras el fin del estado de alarma:

Andalucía

- En Andalucía ya no hay toque de queda ni cierre perimetral, pero se cerrarán los municipios de más de 5.000 personas con una incidencia superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes (este no será el caso de Montefrío, Granada, donde el TSJA ha decidido no permitir el cierre perimetral).

- La región, que se encuentra en la fase 1 de su plan de transición a la normalidad, permite la apertura de la hostelería hasta medianoche, con un máximo de ocho personas por mesa en interiores y 10 en exteriores.

- Los pubs pueden abrir hasta las 02:00 horas. Las discotecas también, en los niveles 1,2 y 3. Solo se permitiría bailar en nivel 1 y solo en el exterior y con mascarilla.

Aragón

- No hay toque de queda ni cierre perimetral autonómico, pero permanecen confinados los municipios con peores datos.

- En general, se permiten grupos de hasta seis personas, cuatro en las localidades confinadas. Se recomienda, en cualquier caso, limitar los contactos al trabajo y la unidad de convivencia.

- La hostelería y el comercio no esencial cierran a las 22:00 horas, salvo en las zonas confinadas, donde el cierre es a las 20:00 horas.

- En hostelería, el aforo es de hasta seis personas en terrazas y cuatro en el interior.

Asturias

- No hay toque de queda ni cierre perimetral autonómico, pero en situaciones epidemiológicas especialmente graves, el Principado valorará la posibilidad de solicitar al la Justicia cierres perimetrales de zonas concretas.

- La hostelería puede abrir hasta las 01:00 y se permiten hasta seis personas por mesa.

- En comercios de más de 300 metros cuadrados, el aforo es del 70 %.

Baleares

- Baleares es una de las pocas comunidades que ha querido mantener el toque de queda, algo que avaló el Tribunal Superior de Justicia del archipiélago. Se establece en todas las islas entre las 23:00 y las 06:00 horas.

- En cuanto a las reuniones sociales y familiares, se limitan a seis personas tanto en exteriores como en interiores. En el segundo caso, como máximo de dos núcleos de convivencia.

- El aforo de la hostelería varía en función del nivel de alerta de cada isla, como puedes ver detallado en el tuit del Govern bajo estas líneas.

Canarias

- Canarias quería mantener sus restricciones tal y como las venía aplicando, pero el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado ratificar el toque de queda y la perimetración de las islas en nivel de alerta 3 y 4. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha recurrido ante el Supremo y entiende que, entretanto, se mantienen sus medidas.

- En cualquier caso, la Justicia sí ha avalado, en cambio, las restricciones a las reuniones, que varían según el nivel de alerta de cada isla:

a) Hasta el nivel 1, máximo 10 personas.

b) En el nivel 2, 6 personas.

c) En el nivel 3, hasta 4 personas.

d) En el nivel 4, máximo 2 personas.

- En estos momentos, están en nivel de alerta 1 La Palma, La Gomera y Fuerteventura; y en alerta 2, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Graciosa y El Hierro.

Cantabria

- Ya no hay cierre perimetral ni toque de queda, pero se mantiene cerrado el interior de la hostelería. Los establecimientos pueden servir en el exterior hasta las 22:30 horas, con un máximo de seis comensales por mesa y un aforo máximo del 75%.

- Las reuniones están limitadas a cuatro personas en interiores de zonas públicas y en espacios privados también se recomienda ese número.

Castilla-La Mancha

- La región ya no tiene cierre perimetral ni toque de queda.

- La hostelería y el ocio nocturno pueden abrir hasta las 01:00 horas, con el aforo hasta el 75% en interiores y al 100% en exteriores. Puede haber hasta 10 comensales por mesa.

- Espectáculos, cines, teatros, mercadillos, gimnasios, salas de juego y centros comerciales también tienen un aforo máximo del 75%.

Castilla y León

- Sin toque de queda ni cierre perimetral o límite de personas en las reuniones familiares y sociales.

- Los horarios y aforos irán evolucionando conforme a los datos epidemiológicos: con la región en el máximo nivel de alarma, la hostelería podrá abrir hasta medianoche, aunque el cierre del interior se mantendrá en municipios con más de 150 casos por 100.000 habitantes.

Cataluña

- En Cataluña ya no hay cierre perimetral y toque de queda, pero se mantiene la limitación de seis personas a las reuniones sociales.

- La hostelería puede abrir de 07:30 a 23:00 horas, con un máximo de cuatro comensales por mesa. En el exterior, el aforo es del 100%, pero en el interior se limita al 30%.

Comunidad de Madrid

- Madrid ya no tiene toque de queda. Tampoco confinamiento autonómico, igual que hasta antes de finalizar el estado de alarma. No obstante, la región mantiene sus restricciones de movilidad por zonas básicas de salud.

- La hostelería puede abrir hasta las 00:00 horas, aunque sigue prohibido consumir en la barra. En el interior solo puede haber cuatro personas por mesa, seis en las terrazas, con un aforo del 50 y el 75%, respectivamente. No se pueden admitir nuevos clientes pasadas las 23:00 horas.

- Los comercios pueden abrir hasta las 23:00 horas, al igual que los gimnasios. Las casas de juego y apuestas, hasta las 00:00 horas.

- Se ha eliminado la prohibición de las reuniones entre no convivientes en los domicilios, aunque se mantiene la recomendación de evitarlas. En la vía pública, se recomienda un máximo de seis personas.

Comunitat Valenciana

- En la Comunitat Valenciana ya no hay cierre perimetral, pero la Justicia ha avalado que se mantenga el toque de queda, que queda fijado de 00:00 a 6:00 horas.

- Las reuniones están limitadas a un máximo de 10 personas.

- La hostelería puede cerrar a las 23:30 horas, con un aforo interior del 50% y del 100% en el exterior.

Extremadura

- No tiene toque de queda ni cierre perimetral, pero la hostelería debe cerrar a las 00:00 horas. El aforo es del 50% en el interior, con seis personas por mesa, y del 85% en el exterior, con 10 comensales por mesa.

- Hay un sistema de medidas y aforos en virtud del nivel de alerta, del 1 al 4, con actividades de riesgo en función del nivel. El aforo en los comercios en nivel 1 es del 75%.

Galicia

- Ya no hay confinamiento autonómico, pero se mantiene el cierre municipal en las localidades más afectadas. En aquellos en nivel máximo, hay toque de queda a las 23:00.

- Se permiten las reuniones de un máximo de cuatro personas en espacios cerrados y de seis personas al aire libre, sean de uso público o privado.

- Se mantiene la prohibición de reuniones de personas no convivientes entre la 01:00 y las 6:00 horas, tanto en interior como exterior, así como el cierre de la hostelería en los municipios en nivel máximo.

- En el resto de municipios, los locales de hostelería podrán estas abiertos hasta las 23:00 horas y los restaurantes hasta las 01:00 horas.

La Rioja

- No hay restricciones de movilidad nocturna ni cierre perimetral.

- El Gobierno autonómico recomienda que las reuniones no superen las seis personas.

- En hostelería se fija el cierre a las 00:00 horas, con un aforo del 50% en interiores, seis personas por mesa y con el consumo en barra prohibido.

Murcia

- Sin cierre perimetral autonómico, pero se pueden confinar los municipios con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes y un aumento de la incidencia del 80% con respecto a la semana anterior.

- No hay toque de queda, pero las actividades no esenciales deben cerrar de 00:00 a 06:00 horas.

- Puede haber hasta seis personas en reuniones privadas y espacios públicos.

Navarra

- En la Comunidad Foral no hay cierre perimetral.

- No obstante, la región quiere mantener un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 horas, una medida que esta a la espera de ser ratificada judicialmente.

- Las terrazas cierran a las 22:00 horas, con un aforo del 100% y grupos de cuatro personas.

- En domicilios, se limitan las reuniones a un máximo de seis personas de dos unidades de convivencia.

Euskadi

- Ya no tiene cierre perimetral ni toque de queda, ya que la Justicia no aprobó que mantuviera estas medidas.

- Allí, la hostelería cierra a las 22:00 horas, sigue prohibido consumir en barra o de pie y solo puede haber cuatro personas por mesa.

- Los establecimientos comerciales y otras actividades no esenciales cierran a las 22:00.