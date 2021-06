La situación epidemiológica en España está alcanzando un nuevo estadio. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 1 de cada 4 españoles ya está totalmente inmunizado. Un avance que, además, también se hace notar en los datos de contagio.

En las últimas horas 11 comunidades autónomas no han comunicado ni un solo fallecido por coronavirus: estas son son Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja.

Además, la incidencia acumulada (IA) ha bajado hasta los 110,35 casos por cada 100.00 habitantes en los últimos 14 días, y mantiene el descenso que se viene registrando en los últimos meses. Junto con eso, de nuevo, no hay ningún territorio que supere los 200 casos de IA.

Esta mejora en los datos ha llevado a varias CCAA a flexibilizar todavía más sus medidas. Desde esta semana, en la Comunidad Valenciana no hay toque de queda ni máximo de reuniones, mientras que, en Galicia, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado el fin de las restricciones entre las 1:00 y las 6:00 horas. Repasamos las normas en cada territorio.

Andalucía

- El Gobierno andaluz avisó de que continuarían cerrando perimetralmente municipios con más de 5.000 personas que presenten una incidencia acumulada de más de 1.000 casos, ubicados en el nivel de alerta 4. Hasta ahora, solo había uno: La Algaba, que ya pasa a nivel 3.

- Al estar en fase 1 de su nuevo plan de desescalada, en Andalucía la hostelería puede abrir hasta medianoche, permitiendo un máximo de ocho personas en el interior y diez en el exterior. En este sentido, los pubs y las discotecas pueden abrir hasta las 02:00 horas en los niveles 1, 2 y 3.

Aragón

- Desde el pasado viernes, 4 de junio, no hay ningún municipio confinado en la región. Esto se debe a que el Gobierno autonómico ha levantado el cierre perimetral de las zonas básicas de salud de Ejea de los Caballeros, Gallur y Alagón.

- Los locales de ocio nocturno pueden abrir hasta las 00:00 horas. La comunidad está actualmente en el nivel 2 del nuevo semáforo de medidas, razón por la que tiene potestad para abrir estos negocios. Las reuniones sociales son de un máximo de 10 personas.

- La hostelería tiene diferentes condiciones en función de la situación epidemiológica del municipio: en el nivel 2, cierre a las 00:00 horas, interiores al 50 % y terrazas al 100 % con seis clientes por mesa. En el nivel 3, aforo interior de un tercio y cierre a las 23:00 horas.

Asturias

- En situaciones epidemiológicas especialmente graves, el Principado valorará la posibilidad de solicitar al la Justicia cierres perimetrales de zonas concretas.

- La hostelería puede abrir hasta las 01:00 y se amplía a 10 el número de personas por mesa en terraza.

- Desde este viernes, 11 de junio, el ocio nocturno puede abrir hasta las 3:00 horas.

Baleares

- El Tribunal Supremo ha eliminado el toque de queda en la región, así como el máximo de reuniones. No obstante, el Govern recomienda que los encuentros sean de un máximo de diez personas.

- En cuanta a la hostelería, todas las islas pueden abrir sus terrazas al 100 % y con mesas de 10 personas como máximo. En interiores, el aforo es del 50%.

Canarias

- En el archipiélago no hay ni toque de queda ni cierres perimetrales.

- El Gobierno ampliará el horario de cierre de la hostelería a las 02:00 horas en las islas con nivel 1. Asimismo, permitirá la apertura del ocio nocturno hasta las 2:00 horas, aunque los clientes deberán permanecer sentados y no habrá pistas de bailes. Esta medida no entrará en vigor antes del 18 de junio.

- Las reuniones en espacios públicos y privados se limitan a un máximo de seis personas en Lanzarote, Tenerife y La Graciosa (nivel 2); y a diez en Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, El Hierro y La Gomera.

Cantabria

- Desde el pasado 10 de junio, no hay ningún municipio donde el interior de la hostelería esté cerrado. En los municipios en nivel 2, el interior está limitado a un tercio, y las terrazas al 75%. En el resto, 50% en interior y 100% en exterior. Las mesas son de un máximo de 10 personas.

- No hay límite de reuniones sociales, aunque se recomienda que estas no pasen de las cuatro personas.

Castilla-La Mancha

- La hostelería y el ocio nocturno pueden abrir hasta las 01:00 horas, con el aforo hasta el 75% en interiores y al 100% en exteriores. Puede haber hasta 10 comensales por mesa.

- Espectáculos, cines, teatros, mercadillos, gimnasios, salas de juego y centros comerciales también tienen un aforo máximo del 75%.

Castilla y León

- No hay toque de queda, cierre perimetral ni máximo de reuniones.

- Desde este viernes, 11 de junio, el aforo de los comercios sube al 75 %, salvo en los centros comerciales, donde se mantiene el 50 %. La hostelería y el ocio nocturno podrán abrir hasta las 02:00 horas, aunque no podrán entrar nuevos clientes a partir de las 1:00 horas.

- Las mesas en los bares pueden ser de un máximo de diez personas a partir de ahora.

Cataluña

- Desde este viernes, bares, restaurantes, cines y espacios deportivos pueden cerrar a las 1:00 horas. Asimismo, aumentan su aforo los centros deportivos; concretamente, hasta un 70%.

- En Cataluña se mantiene la limitación de diez personas a las reuniones sociales. La hostelería puede abrir de 6:00 a 10:00 horas, con un máximo de seis comensales por mesa. En el exterior, el aforo es del 100%, pero en el interior se limita al 50%.

- Desde el pasado lunes, 7 de junio, se ha levantado la prohibición a las fiestas populares y verbenas.

Comunidad de Madrid

- Madrid ha optado por no confinar zonas básicas de salud.

- En la capital, las terrazas habilitadas de forma excepcional durante la pandemia (llamadas terrazas COVID) tienen que cerrar a las 00:00 horas.

- En cuanto a los horarios de hostelería, los bares y restaurantes pueden abrir hasta las 01:00 horas, aunque sigue prohibido consumir en la barra. En el interior solo puede haber seis personas por mesa, ocho en las terrazas, con un aforo del 50 y el 75%, respectivamente.

- Los comercios pueden abrir hasta las 23:00 horas, al igual que los gimnasios. Las casas de juego y apuestas, hasta las 00:00 horas. Se ha eliminado la prohibición de las reuniones entre no convivientes en los domicilios, aunque se mantiene la recomendación de evitarlas. En la vía pública, se recomienda un máximo de seis personas.

Comunidad Valenciana

- Desde el pasado martes, 8 de junio, la región no tiene toque de queda, así como la limitación de reuniones.

- El ocio nocturno podrá abrir hasta las 2:00 horas y la hostelería y restauración hasta la 1:00, con diez personas por mesa y aforo del 50 % en el interior y del 100 % en terrazas.

- Por el momento, la hostelería, tras una nueva revisión de las medidas, puede cerrar a las 00:30 horas, con un aforo interior del 50% y del 100% en el exterior.

Extremadura

- En esta región la hostelería debe cerrar a las 01:00 horas. El aforo es del 50% en el interior, con seis personas por mesa, y del 85% en el exterior, con 10 comensales por mesa.

- Hay un sistema de medidas y aforos en virtud del nivel de alerta, del 1 al 4, con actividades de riesgo en función del nivel. Tras conseguir ratificación judicial, Bienvenida y Monesterio (Badajoz) pasan a estar confinados desde este viernes, o y estarán hasta el 24 de junio en esa situación.

Galicia

- A partir de mañana, sábado, desaparecen las restricciones de los encuentros sociales tanto en exteriores como en domicilios.

- En hostelería, se mantiene el máximo de seis personas por mesa en el interior de los locales y se amplía de 10 a 15 personas las que pueden sentarse en una misma mesa en las terrazas. El horario de cierre es a las 1:00 horas

- También, desde el sábado, solo hay cinco municipios en riesgo medio: Mos, Oroso, Soutomaior, Viveiro e Xove.

La Rioja

- La región pasa al nivel 2, aunque el Gobierno autonómico sigue recomendando que las reuniones no superen las seis personas.

- En hostelería se fija el cierre a las 01:00 horas, lo que supone también reducir las restricciones en interiores en interiores de hostelería, ocio y cultura, que pasan al 75%. Se permite el consumo en barra.

Murcia

- Sin cierre perimetral autonómico, pero se pueden confinar los municipios con más de 250 casos por cada 100.000 habitantes y un aumento de la incidencia del 80% con respecto a la semana anterior.

- No hay toque de queda, pero bares y restaurantes deben cerrar a las 1:00 horas.

Navarra

- En la Comunidad Foral no hay cierre perimetral ni toque de queda. Se recomienda que las reuniones sean como mucho de 8 personas de 3 unidades diferentes de convivencia como máximo.

- Las terrazas cierran a las 01:00 horas, mientras los interiores lo hacen a las 23:00 horas.

- Desde el pasado viernes, las grandes y medianas superficies pueden aumentar su aforo al 50 %. Junto con eso, pasan también a ser 15 las personas que formen parte de grupos de actividades deportivas dirigidas.

Euskadi

- Allí, la hostelería cierra a las 00:00 horas, sigue prohibido consumir en barra o de pie y solo puede haber cuatro personas por mesa.

- No hay toque de queda ni máximo de reuniones, aunque se recomienda que estas no pasen de las 6 personas.