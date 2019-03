El PP registra un escrito en el Parlament para evitar la celebración del pleno de investidura

GARCÍA ALBIOL ASEGURA QUE LA SITUACIÓN ES "ESPERPÉNTICA Y SURREALISTA"

El Partido Popular ha registrado un escrito en el Parlament para que no se celebre el pleno de investidura. Afirman que incumple el reglamento porque la documentación tiene que llegar a los diputados con 48 horas de antelación y porque no ha salido publicado en el boletín oficial catalán. García Albiol asegura que la situación que se está viviendo es "esperpéntica" e insiste en que no permitirán "que chuleen a los diputados".