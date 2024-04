El PP continúa su ofensiva contra el presidente del Gobierno e incluso ha "invitado" a la ciudadanía a responder a la carta remitida por el presidente del Gobierno. El dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este sábado a Pedro Sánchez, de intentar trasladar "los problemas de su entorno, de su Gobierno y de su partido" al conjunto de los españoles, a los que ha pedido que "no se dejen engañar" por los socialistas. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha preguntado este sábado al partido socialista porque dice que se manifiesta por la "democracia" cuando "lo que quiere decir es poder ilimitado" y ha asegurado que el proyecto de Pedro Sánchez es "gobernar a toda costa".

Desde un acto electoral en Tortosa (Tarragona), Feijóo ha estado acompañado del candidato del PP de Cataluña a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, en el segundo día de campaña de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Casi toda su intervención ha girado en torno al anuncio de esta semana de Pedro Sánchez, que ha dejado en el aire su continuidad al frente del Gobierno y el lunes desvelará su decisión, tras el acoso a su mujer Begoña Gómez.

"Hay políticos que tienen problemas y que quieren trasladarlos al conjunto de la gente", ha lamentado Feijóo, que ha citado el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus "problemas con la justicia", así como las dificultades de Sánchez por "los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno". "Uno amenaza con volver y el otro amenaza con irse", ha resumido el líder de los 'populares', según el cual los ciudadanos están "absolutamente perplejos con esta frivolidad", mientras "sus problemas no son atendidos".

Feijóo ha arremetido contra Sánchez y los socialistas por su reacción ante las investigaciones judiciales que les afectan y ha advertido de que "cuando se ataca a los jueces y a los tribunales, a los periodistas y a los medios de comunicación, se está dimitiendo de la democracia". Por ello, ha pedido a los españoles que "no se dejen engañar" porque "España no tiene un problema, quien tiene un problema judicial es el señor Sánchez", que debería "dejar de crearle problemas al conjunto de los españoles".

"No es razonable, ni lógico, ni ético, ni moral trasladar los problemas del entorno, del partido, del Gobierno o del propio presidente al conjunto de ciudadanos", ha recalcado. Feijóo ha urgido a Sánchez a "resolver" sus problemas cuanto antes, sin transferirlos "al conjunto de los españoles" porque lo que está haciendo es "olvidar los problemas que realmente afectan a los ciudadanos".

"En mi partido no tenemos políticos mesiánicos cuyo único objetivo es mirarse al ombligo mientras los ciudadanos tienen que resolver solos sus problemas", ha destacado Feijóo, antes de añadir: "Los españoles no podemos estar pendientes de los problemas del señor Sánchez; es el señor Sánchez quien debe estar pendiente de los desvelos de los ciudadanos". Pese a la incertidumbre por la decisión que anunciará Sánchez este lunes, Feijóo ha asegurado que va a "cumplir" su agenda y estará "todo el fin de semana" en Cataluña para arropar a Alejandro Fernández en su campaña para el 12M.

Ayuso habla de "gobernar a toda costa"

Ayuso, por su parte, desde la clausura de la convención municipal del partido, ha sostenido que "la democracia en España nunca ha estado tan amenazada porque para el PSOE la democracia significa gobernar a toda costa, como sea, contra lo que sea, cuándo y cómo quiera el PSOE", ha afirmado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha reprochado a los socialistas tener el "cuajo" de participar en una manifestación en la que no se atisba "ni una mínima crítica a todo lo que está sucediendo" en relación a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La dirigente popular ha denominado a Sánchez como "líder discontinuo", y le ha pedido "menos manifestaciones, señor Sánchez, y más explicaciones".

"Ha parado España porque ha decidido no dar explicaciones", ha apostillado Díaz Ayuso. También ha ironizado la líder del PP madrileño con las alusiones del jefe del Ejecutivo central al "amor" por su esposa. "Del 'no pactaré con Bildu', 'jamás amnistiaré a los corruptos independentistas', llega 'esto lo hago por amor'. Así que ya sabemos que esto por amor, amor, no es", ha sentenciado. Para Isabel Díaz Ayuso, Sánchez representa "el peor peligro" para la democracia española, pues pretende "imponer un muro paralegal" contra "la separación de poderes", la "independencia judicial" o el "pluralismo político".

El PP pide responder a la carta de Sánchez

El Partido Popular ha "invitado" a la ciudadanía a responder a la carta remitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles, también a través de correspondencia, para transmitirle los problemas "reales" a los que se enfrentan en su día a día. Con el nombre 'En Legítima correspondencia', el PP lanza esta iniciativa en redes sociales junto a un vídeo este sábado.

Además de solicitar la colaboración ciudadana a través de las redes sociales, el PP ha puesto a disposición una dirección de correo electrónico para recibir estas misivas y que posteriormente remitirán al presidente. "El partido hará llegar al presidente del Gobierno una vez recogidas", han destacado los populares. El Partido Popular pide, de esta forma, a "todos los españoles, voten a quien voten", que escriban a Sánchez contándole las cuestiones que les afectan diariamente, como la subida de los precios, el acceso a la vivienda o la inseguridad, según han indicado.

"Todos tenemos preocupaciones que queremos que se resuelvan. Así que votes al partido que votes, súmate a este movimiento y anímate a escribirle. En el Partido Popular queremos reunir muchísimas cartas con todas vuestras inquietudes para enviárselas todas juntas", ha pedido el PP en un vídeo publicado en la red.