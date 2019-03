¿Se ha recuperado la España 'enferma' como defiende el vídeo del PP?

El Partido Popular se ha marcado su particular capítulo de 'Urgencias', una metáfora con buena dosis de drama en la que alguno alaban el libreto. "He visto ese vídeo, y me parece que refleja claramente lo que ha sucedido en este país", ha explicado Rafael Hernando portavoz del PP en el Congreso.

Uno de los 'cirujanos' prefiere ponerse menos prosaico. "Lo único que les digo es que, en el año 2011, la economía española prácticamente no tenía futuro. Hoy sí", ha asegurado el ministro de Economía Luis de Guindos.

La carga de 'moralina', sin embargo, ha enervado a los sindicatos. "Yo creo que es insultar la inteligencia del pueblo español. Creo que estamos en un estadio muy distinto y el Partido Popular sigue sin enterarse", ha señalado Cándido Méndez, secretario general de UGT.

Para los críticos, se trata de un estadio de enfermedad marcado por el paro, el déficit, la deuda o la desigualdad, se venda lo que se venda. Para algunos expertos, España tendrá difícil salir adelante si no vuelve a pasar por el 'quirófano'.

"Se le ha prometido ir a casa, pero se le tiene que dar cita para una nueva operación y probablemente se esté esperando demasiado", ha insinuado, en tono metafórico, Juan Ignacio Conde Ruiz, miembro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.

Una operación pospuesta hasta después de las elecciones generales para la que los partidos emergentes ya se atreven a dar 'receta'. "Todas las intervenciones de largo plazo importantes es la reforma educativa, acabar con la precarización en el mercado laboral y el acabar con la corrupción", ha considerado Luis Garicano, asesor económico de Ciudadanos.

Las críticas, no obstante, no cambian el guión más usado por el gobierno. "Los hechos son que la economía española hoy está razonablemente mejor de lo que estaba hace dos o tres años", ha aseverado el secretario del Estado de Comercio, Jaime García Legaz.

Para saber el futuro del paciente habrá que esperar a que se estrene la nueva temporada.