El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que las disculpas de los residentes del Colegio Mayor Elías Ahuja "no son suficientes". "Las palabras no son suficientes. Yo quiero actitudes, conductas y comportamientos. Eso no puede considerarse una broma, sino que va conformando una forma de entender la vida", ha manifestado.

Además, el ministro ha señalado que esta clase de insultos siempre van referidos a las mismas personas, y ha recalcado que no va a restar importancia a este hecho: "A quien se le refieren siempre estos insultos es a la mujer. Nunca pasa al contrario, y no podemos quitar ni un ápice de gravedad a estos hechos".

Los alumnos del Instituto Pérez de Guzmán, en Ronda, también han condenado los cánticos machistas que entonaban los residentes del Elías Ahuja hace una semana. Lo han hecho emulando el polémico vídeo del colegio mayor madrileño, pero con un contenido muy diferente: lanzando mensajes en contra de la violencia machista, y recalcando que esta conducta no está bajo ningún concepto justificada.