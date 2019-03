Raül Romeva: "No ha habido diálogo democrático, por eso se ha llegado hasta aquí"

El diputado de Junts pel Sí, Raül Romeva, ha defendido el inicio de la construcción de una "república" catalana "contando con todos" y ha advertido al Gobierno de que no frenará el proceso cargando "los tribunales con artillería legalista" porque "ha llegado la hora de ir a por todas", ha dicho.

En la defensa de la proposición de JxSí y CUP para el inicio del proceso de independencia de Cataluña en el Parlamento catalán, Romeva ha juzgado que este camino es una "oportunidad de oro para construir un estado moderno y ejemplar, en lo que tiene que ver también con las malas prácticas en la corrupción".

Ha remarcado que se trata de una "demanda democrática y una urgencia social", porque la independencia "va esencialmente de defender los derechos de las personas" y que éstas "vivan mejor", al tiempo que ha remarcado que la resolución contempla la voluntad de negociar la secesión con España y la comunidad internacional.

Sin embargo, Romeva ha advertido al Gobierno de que "cargar los tribunales con artillería legalista" no le dará resultado porque el proceso catalán no tiene "freno": "Si no es hoy, será mañana, si no somos nosotros, serán otros, pero este país hace tiempo que dice que ha llegado la hora de ir por todas", ha apostillado.