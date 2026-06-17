Plus Ultra
Ramoncín, sobre el caso Zapatero: "No entiendo los faros morales políticos"
El artista indica que la imputación del expresidente socialista supone un impacto "demoledor" en su imagen. Ramoncín espera que lo que ha contado Zapatero sea verdad, "pero hay una parte ética que está muy tocada".
José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido ese miércoles frente al juez José Luis Calama por el caso Plus Ultra. El expresidente socialista ha negado haber influido en el rescate de Plus Ultra y, además, ha autorizado al magistrado a que pueda constatar que no tiene "activos o participaciones sociales" en el extranjero.
Iñaki López, además, expone que la implicación ha sido "un baldón para el votante progresista, para el que este hombre lo ha sido todo". "Me atrevería a decir, no solo del PSOE sino también en la izquierda", añade.
Ramón Márquez, 'Ramoncín', expone que el impacto que estos hechos han tenido en su imagen "es demoledor". "Estamos viendo un presidente del Gobierno entrando imputado a declarar en la Audiencia Nacional", indica el artista.
El presentador de Más Vale Tarde recuerda que Zapatero "fue el único presidente que no tuvo casos de corrupción en su Gobierno y, por tanto, tenía esa aura que desaparece". "El impacto es demoledor", repite Ramoncín.
El artista advierte, además, sobre los llamados "faros morales". "Para los que el faro moral era el abuelo o son algunos escritores, no entendemos eso del faro moral político", indica, "porque tengo mucha duda entre lo que la legalidad permite y la moral castiga".
Ramoncín expone que una parte de él espera "que todo lo que dice sea verdad, pero hay una parte ética que está muy tocada". El artista indica que eso "no te libra de que, finalmente, te juzguen por algo que está prescrito o porque se haya hecho durante el procedimiento algo que no es legal".
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido