Rajoy y Sánchez califican de ilegal el referéndum catalán, pero el PSOE rechaza aplicar el artículo 155 de la Constitución

Lloviendo a cántaros, el presidente Mariano Rajoy esperaba en la escalera para recibir a Pedro Sánchez. Los dos, muy correctos en los gestos, en una reunión de dos horas y 35 minutos.

Varios temas en la mesa, pero uno destacado: el reto soberanista catalán. Rajoy y Sánchez, según el portavoz del Gobierno, coinciden en lo fundamental. Méndez de Vigo ha dicho ante los medios que "Rajoy y Sánchez coinciden en lo esencial, el referéndum es ilegal, atenta contra la soberanía nacional y contra lo establecido en la Constitución".

El líder socialista ha exigido al Presidente que no se limite a no hacer nada. El PSOE cree que Rajoy lleva inmóvil cinco años. Ante los medios, Margarita Robles, ha afirmado que "quien asume la responsabilidad de gobernar es el que tiene que presentar propuestas y que estemos peor que el 9N debería hacer reflexionar profundamente al Gobierno".

Los socialistas creen que la solución no está en obligar al cumplimiento forzoso de la ley apelando a la Constitución: "El PSO entiende que no procede acudir al artículo 155 de la Constitución y, por tanto, no lo apoyaríamos".

Rajoy y Sánchez han acordado mantener contacto permanente sobre el referéndum catalán. Méndez de Vigo ha destacado que es "enormemente importante el diálogo fluido"

El líder socialista pide propiciar el diálogo con Cataluña al tiempo que el Gobierno no cree que sea responsabilidad suya que no lo haya. En este sentido, Méndez de Vigo ha insistido en que "la voluntad de diálogo ha existido siempre dentro de la legalidad".

En general, la reunión ha sido, según la han descrito, positiva y útil. Méndez de Vigo y Robles han usado las mismas cinco palabras: "Ha sido una reunión cordial".

Cordialidad que hacía tiempo que no se veía entre ellos en la Moncloa. La última visita de Sánchez a Rajoy fue hace casi dos años.