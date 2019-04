Rajoy responde al vídeo electoral de Ciudadanos: "Leo el Marca y a mucha honra; además, no molesto a nadie"

ASEGURA ESTAR DISPUESTO A UN CARA A CARA

El presidente del Gobierno responde a las críticas que le dedicaba Ciudadanos en su polémico vídeo electoral. Mariano Rajoy no se esconde. Asegura que lee el diario deportivo Marca y que no le importaría hacer un cara a cara antes del 26J, aunque apunta que no sabe a quién debería tener delante: a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias.