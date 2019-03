Rajoy responde a Aznar: "A la gente le hablo a la cara, no mediante comunicados"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que José María Aznar opina lo que cree conveniente y él actúa como considera que debe hacerlo en su calidad de jefe del Ejecutivo, y ha recalcado que él no se dirige a la gente con comunicados, sino que le habla "a la cara".

Al plantearle en una entrevista en Antena 3 si coincide con las críticas de Aznar al PP tras las elecciones en Cataluña, ha señalado: "Ni coincido ni dejo de coincidir, ni voy a comentar nada". "Por suerte, España es un país libre, donde todo el mundo puede decir lo que estime oportuno y conveniente, y el señor Aznar dice lo que estima oportuno y conveniente y yo hago lo que creo que debo hacer como presidente del Gobierno", ha reiterado.



Después de que Aznar hiciera esas críticas mediante un comunicado, ha asegurado que él no escribe comunicados para dirigirse al expresidente ni a nadie. "Yo a la gente le hablo a la cara, no mediante comunicados", ha añadido Rajoy, quien ha informado de que "alguna vez" ha visto a Aznar, como en la cena que compartieron con el Rey y con los también expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.



También ha recordado que estuvo junto a Aznar en la clausura en julio del campus de verano de la Fundación FAES. Al pedirle que desvelara si le ha visto en privado, ha explicado que si él se reúne con gente en privado no lo dice porque entonces sería público.