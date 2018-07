Rajoy: "No renuncio a nada; todavía y de momento no tengo los apoyos"

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dejado claro que mantiene su candidatura a la Presidencia del Gobierno de España, pero en este momento no tiene los votos suficientes para presentarse a la sesión de investidura.

Rajoy se ha pronunciado así en una rueda de prensa en La Moncloa tras declinar la propuesta del Rey de presentar su candidatura a la Presidencia del Ejecutivo.

El presidente en funciones y candidato del PP ha explicado que no está en condiciones "todavía" de ser investido, porque no solo no tiene mayoría sino que hay una "mayoría absoluta" en su contra, y ha asegurado que seguirá trabajando porque considera que la suya es la mejor opción para los intereses de los españoles.

Rajoy ha dejado claro que no está dispuesto a prestarse a ir al Congreso a someterse al debate de investidura cuando no tiene los votos necesarios simplemente para que empiecen a "correr unos plazos".

"A todos los españoles les digo hoy que no tengo los votos y, por tanto, no tiene ningún sentido que vaya allí a los únicos efectos de que empiece a correr el plazo de dos meses que da la Constitución española", ha señalado.

Ha añadido el candidato del PP que en su decisión ha influido la propuesta que ha presentado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de un Gobierno en el que él sería vicepresidente y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, presidente. Una propuesta que, ha dicho, "contaría con muchos más votos a favor" que la suya, y "sobre todo muchos menos votos en contra".