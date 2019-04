Rajoy podría anunciar los cambios en el PP en el Comité Ejecutivo Nacional

No ha habido confirmación ni por parte de Zarzuela ni de Moncloa de que el jefe del Ejecutivo haya cumplido ese trámite, pero, con independencia de ello, lo que Mariano Rajoy no ha hecho es oficializar relevo alguno. El propio presidente del Gobierno ha evidenciado en dos ocasiones que aún no los iba a anunciar.

La primera de ellas ante el pleno del Congreso y después de que el líder de IU, Cayo Lara, en su pregunta a Rajoy en la sesión de control, aludiera a que iba a modificar su gabinete. El presidente del Gobierno ha ironizado dándole las gracias por informarle de que iba a remodelar el Gobierno.

"Es bueno enterarse todos los días de novedades aunque sea por boca del señor Lara. Se lo agradezco mucho", ha precisado. Rajoy se ha desplazado a la Zarzuela para asistir a la reunión del patronato de la Fundación Carolina presidida por el Rey y ha negado que haya despachado con él sobre los cambios en el Ejecutivo.

"No, no, no sé de dónde han sacado eso", ha contestado Rajoy ante el interés de los periodistas por saber si le había trasladado sus ajustes a don Felipe. Cuando los informadores le han planteado si pensaba hacerlo, como única respuesta ha hecho un gesto muy significativo al encogerse de hombros.

La escena ha tenido lugar en el Salón Magnolias de Zarzuela, ante la mirada, entre otros, de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, e Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.

Sigue manteniéndose la duda sobre el momento en que comunicará los cambios en el Gobierno, si lo hará de forma simultánea a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP en la que oficializará las modificaciones en el partido, o si puede esperar, incluso, a algún día posterior.

El que no haya avanzado hoy la remodelación del Gobierno, que fuentes de Moncloa siguen augurando que será muy limitada, alimenta especulaciones sobre la posibilidad de que haya alguna persona afectada que sea clave tanto en los cambios en el Ejecutivo como en el PP.

Sería el caso, por ejemplo, de que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, entrara finalmente a formar parte del Gobierno. Una de las personas más citadas para asumir nuevas responsabilidades es el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien ha asegurado hoy que lo que desea es cumplir su responsabilidad en el departamento que ahora encabeza "y nada más".

Preguntado por si podría compaginar el Ministerio de Sanidad con la portavocía del Gobierno, Alonso ha sido tajante sobre sus deseos: "Lo que de verdad quiero es seguir en el Ministerio de Sanidad volcado al cien por cien". Otro dirigente citado como posible recambio es Alberto Núñez Feijóo, quien ha expuesto que Galicia es su "compromiso" y que ser el presidente de la Xunta es su finalidad política porque para eso, "y no para otra cosa", fue votado por los gallegos.