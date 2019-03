Rajoy pide a los catalanes que voten el 27S: "Vaya a votar para que no lo haga otro por usted"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho sobre las elecciones catalanas del 27 de septiembre que cada catalán vaya a las urnas para que no sean otros lo que voten por él. "Vaya usted a votar para que no vote otro por usted", ha señalado durante la presentación del candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, García Albiol. A su vez, ha señalado que tanto el PP como Albiol, van a defender el diálogo pero no el monólogo que, según él, es lo que ha pretendido Artur Mas.

Publicidad