Rajoy: "Pedro Sánchez y yo estamos de acuerdo en la unidad de España"

"Estamos absolutamente de acuerdo Pedro Sánchez y yo. Primero está la unidad de España y luego nos podemos pelear por otras cosas. En los temas esenciales, los grandes partidos estamos de acuerdo. Lo que sería grave sería estar en desacuerdo acerca de la Constitución", dijo Rajoy en una entrevista en la Cadena Ser.

Para el presidente del Gobierno, la declaración de inicio del proceso de creación de la república catalana por parte del Parlamento de Cataluña es "algo que no tiene ningún sentido".

"Somos el país de Europa que hace más tiempo consiguió su unidad y el mundo va hacía procesos de integración. Algunos pensamos que están jugando con nuestros sentimientos y espero que vuelva el sentido común y haya una pronta rectificación porque la inmensa mayoría de españoles y catalanes quieren unidad", confesó Rajoy durante la entrevista.

"La salida mejor para todos es una rectificación en toda regla de esto que no comparte casi nadie. Poner en tela de juicio al país me importa y no hay otra alternativa que la rectificación", manifestó.

Rajoy no quiso entrar a valorar la posibilidad de que haya un referéndum ciudadano para votar a favor o en contra de la independencia de Cataluña.

"Lo que sea España lo tienen que decidir los españoles, porque todos tienen derecho a opinar de Cataluña, seas de Extremadura, de Castilla y León o en mi caso siendo gallego. Es la soberanía nacional", comentó. "Una de las cosas que debe hacer un gobernante es actuar con prudencia, firmeza y proporcionalidad.

Tengo claro que España no se va a romper, pero también que debo actuar de manera proporcional según se vayan produciendo los acontecimientos", apuntó. "La soberanía nacional es de todos, no cabe partirla y que voten unos pocos. La soberanía nacional no se puede partir", concluyó.