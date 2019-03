Rajoy: "Nosotros gobernaremos si somos la primera fuerza política"

Rajoy y representantes populares como María Dolores de Cospedal, Alberto Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre o Pablo Casado han salido así al paso de las negociaciones de la izquierda portuguesa para formar un gobierno tripartito e impedir que repita como primer ministro el conservador Pedro Passos Coelho, un escenario que el líder de Podemos ve muy posible que se repita en España y que le pudiera llevar a él a la Moncloa.

Rajoy se ha referido a la situación en Portugal en declaraciones a los periodistas en el Congreso del Partido Popular Europeo que ha comenzado en Madrid.

Aunque ha confiado en que en España no pase lo mismo y pueda gobernar la lista más votada como siempre ha ocurrido y porque es lo más democrático, ha asegurado no tener "ni la más mínima duda" de que el PSOE "se aliará con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada".

"Esas cosas siempre terminan mal y de esas cosas siempre hay que aprender y tomar buena nota", ha advertido. También en el marco del Congreso del PPE, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha lamentado el pacto de izquierdas "para que no gobierne el partido más votado".

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha coincidido con Rajoy en no tener dudas de que, si puede, una coalición de izquierdas gobernará en España como en Portugal, y para evitarlo ha instado a su partido a que deje claros qué valores defiende y qué medidas tomará si gobierna: "Se dice, pero hay que intensificarlo".

Otro barón, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los españoles que tomen nota de lo que pasa en el país vecino, así como de los acuerdos a los que han llegado ya en España el PSOE y Podemos para no dejar gobernar al PP.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha emplazado a los partidos con vocación de ser "bisagra" a explicar antes de las elecciones si quieren pactar "con unos o con otros" porque cree que eso serviría a los ciudadanos a la hora de depositar su voto.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha calificado de "mala noticia" que un tripartito de izquierdas pueda asumir el Gobierno luso y lo ha considerado un demostración de que "la izquierda pacta en los despachos lo que las urnas le han negado".

Y ha confiado en que eso no pase en España y el PP gane el 20 de diciembre "con un margen suficiente para no tener que soportar los enjuagues de la oposición". Esteban González Pons, jefe de la delegación española en el Parlamento europeo, ha advertido de que "lo que ha pasado" en el país vecino "puede pasar en España".