Rajoy y Merkel se reunirán en Santiago para prepara la cumbre de la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angel Merkel, han fijado para los días 24 y 25 de este mes la reunión de trabajo bilateral en Santiago de Compostela con vistas a la celebración del Consejo Europeo de Bruselas del día 30 en la que se abordará el reparto de cargos en la UE tras las europeas.

Las fechas de la reunión han sido confirmadas por el Ministerio de la Presidencia. La elección de la capital gallega se debe a que Mariano Rajoy está descansando estos días en su tierra natal y a que, según se indicó hace unas semanas, la canciller alemana se estaba planteando realizar parte del Camino de Santiago.



El pasado 17 de julio, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho decidieron aplazar hasta el 30 de agosto en una nueva cumbre extraordinaria el reparto de altos cargos de la Unión Europea, entre ellos la presidencia del Eurogrupo, para la que es favorito el ministro de Economía, Luis de Guindos, ante la fuerte división que ha enfrentado especialmente a los países del este contra Italia.



A este respecto, Rajoy dijo que espera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuente con apoyos suficientes entre los líderes europeos para presidir el Eurogrupo, pero precisó que la cuestión no se abordó en el Consejo Europeo.

Asimismo, explicó que en la reunión bilateral que mantuvo el día anterior con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, no se habló de quién será el comisario español en su equipo.

"No estamos en este asunto. No he hablado ni de nombres, ni de candidatos, ni de personas. De eso no he hablado una palabra en el día de hoy ni en el Consejo Europeo ni con el señor Juncker, más que nada porque no era la cuestión en el día de hoy", aseguró el presidente del Gobierno.

No obstante, el Gobierno mantiene al exministro Miguel Arias Cañete, cabeza de lista del PP en las últimas europeas, como su único candidato a ocupar esa plaza de comisario que corresponde a España.