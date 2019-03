Rajoy, sobre llevar imputados en las listas: "En cada caso concreto habrá que tomar una decisión"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reconocido que la corrupción es lo que más daño ha hecho en esta legislatura a su partido y ha defendido analizar caso por caso que un imputado pueda estar en una lista electoral. En una entrevista en Onda Cero, Rajoy ha respondido así al ser preguntado si está de acuerdo con las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González, quien afirmó que "es un error excluir a todos los imputados de las listas electorales".

"Hay imputaciones e imputaciones. La imputación no significa condena", ha asegurado el presidente del Gobierno, antes de recordar que hay muchos casos y que, de hecho, hace pocas fechas el Tribunal Supremo ha archivado acusaciones que se han producido contra dirigentes políticos importantes.

Para Rajoy, "el gran problema que tiene la imputación y hacer que una persona no pueda presentarse a las elecciones, es que se está haciendo un juicio antes de que proceda". "Todos los casos son distintos, en cada caso concreto habrá que tomar una decisión concreta", ha añadido.

El jefe del Gobierno ha vuelto a negar que en el PP existiera una contabilidad B. "La contabilidad B no es del PP, sería de la persona que hizo contabilidad B, el señor Bárcenas", ha enfatizado y, a partir de ahí, ha asegurado que hay que "someterse a lo que digan los jueces".

Ha reconocido que los casos de corrupción han hecho mucho daño al PP y ha explicado que se ha trabajado para que esto no se vuelva a producir en el futuro. "La gente tiene toda la razón a estar molesta", ha afirmado, antes de asegurar que las instituciones (Policía, Guardia Civil, Fiscalía...) están trabajando y están "actuando con contundencia".

Tras señalar que las personas involucradas en casos de corrupción ya no están en el PP, Rajoy ha subrayado que está dispuesto a adoptar cualquier tipo de decisión encaminada a ser "más eficaces contra la corrupción, que no se debe repetir más en España".

Respecto al juicio del caso Gurtel, ha dicho que espera que se haga pronto y que se haga justicia. "Acataré lo que diga la justicia", ha destacado. "Cuanto antes se cierre y se delimiten las personas culpables y las inocentes, mejor", ha agregado, antes de decir que lo positivo es que la justicia y la Fiscalía "están actuando con independencia".

Sobre el SMS que envió en su momento al extesorero del PP Luis Bárcenas -en el que le decía "sé fuerte"-, Rajoy ha apuntado que seguirá mandando mensajes por teléfono porque "confía en la gente". "No voy a condicionar mi vida a acontecimientos que me hayan podido ocurrir. Confío en la gente, sigo mandando SMS porque no me quiero quedar aislado del mundo", ha añadido.