Rajoy llama a la moderación a Sánchez porque el "extremismo" y el "griterío" no sirven "para nada"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha llamado a la moderación y la concordia porque, según ha dicho, el "extremismo", el "griterío" y la "crispación" no sirven "absolutamente para nada". A su entender, esa tranquilidad y moderación es necesaria para afrontar los retos que tiene España, como la recuperación económica o las negociaciones sobre el 'Brexit'.

Sobre todo, los populares critican que Sánchez no mostrara una posición clara sobre el desafío soberanista. "Plantea soluciones en formas de nacionalismo que no contribuirá a solucionar nada y que es incompatible con el planteamiento de soberanía nacional", afirma Maíllo.

Se refiere al reconocimiento de España como un estado plurinacional. Ciudadanos , por su parte, no se fía del proyecto socialista y explica que "ñps españoles no tienen la culpa de los bandazos del PSOE porque no tienen un proyecto de país".

Tampoco recoge Sánchez el órdago Podemos, a quien Pedro Sánchez le volvió a pedir que dejara a un lado el veto al partido naranja para combatir al PP. "Ciudadanos no solamente es el soporte de Mariano Rajoy, sino que quiere serlo y no quiere dejar de serlo", afirma Echenique.