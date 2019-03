Rajoy inicia sus vacaciones tras arrojar más sombras que luces sobre el caso Bárcenas

Mariano Rajoy ha iniciado sus vacaciones después de comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados para contestar a las preguntas de la oposición sobre el caso Bárcenas, aunque los portavoces del resto de grupos no quedaron convencidos con las escasas explicaciones de Rajoy, que eludió hacer referencia a la mayor parte de las preguntas formuladas, y pidieron su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.

El presidente del Gobierno afirmó en en el Senado que no dejará de estar al frente del Ejecutivo: "No voy a dimitir de las responsabilidades que me encomendaron los españoles". También dejó claro que no se considera cuplable: "No me voy a declarar culpable porque no lo soy". Asimismo, argumentó que la oposición no le estaba pidiendo explicaciones, sino que se "declare culpable".

En el debate, Rajoy no evitó referirse a Bárcenas, al que mencionó en 14 ocasiones. Además reconoció También reconoció su error al confiar en él: "Me equivoqué. Lo lamento, pero fue así". A continuación, lanzó duros ataques al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por su estrategia ante el caso Bárcenas y le ha espetado: "Vive usted bastante más pendiente de él que yo".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió la dimisión de Rajoy y afirmó que no descarta presentar una moción de censura: "Le pido que se marche". Asimismo, lamentó que no se asuman responsabilidades, acusando al presidente del Ejecutivo de querer ocultar la corrupción dentro del Partido Popular.

Rubalcaba acusó a Rajoy de haber causado un gran daño a las instituciones por su "resistencia" a comparecer, llegando a afirmar que el PP ha ganado elecciones durante 20 años contando con un sistema de financiación ilegal. El problema de Rajoy, según afirmó Rubalcaba, es que "tiene negar la contabilidad B porque en esta contabilidad B están sus sobresueldos".

Una vez mas, el líder del PSOE llamó la atención sobre el hecho de que el jefe del Ejecutivo siguiera intercambiando mensajes de móvil con Bárcenas cuando ya había aparecido el dinero de sus cuentas en Suiza, el único hecho probado que ha reconocido Rajoy. Un mensaje en concreto de Rajoy, el ya célebre 'sé fuerte', "rompe" en opinión del líder del PSOE la teoría del "tesorero infiel" que ha planteado el jefe del Gobierno.

El resto de grupos parlamentarios querían respuestas precisas a sus preguntas concretas, todas relacionadas con Luis Bárcenas. El diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, fue el más contundente en su intervención: "Usted no puede presentarse hoy como el engañado y como la víctima de un delincuente. Usted es políticamente un corrupto, porque como tal se ha comportado".

El portavoz de IU, Cayo Lara, preguntó por los mensajes entre Rajoy y Bárcenas: "Cuando mandaba mensajes de aliento a Bárcenas ya se conocían las cuentas en Suiza, y por tanto el hecho de que Bárcenas era un delincuente. ¿Por qué esos mensajes entonces?

Hasta una veintena de cuestiones preguntó la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Entre ellas, "¿Por qué mintió al asegurar el 25 de enero del 2013 que no recordaba cuánto tiempo llevaba sin hablar con Bárcenas?". CiU hizo las preguntas sobre las donaciones ilegales al partido popular: "El PP debe estar dispuesto a reconocer, en el supuesto de que esto sea cierto, haber ingresado dinero procedente de las administraciones públicas a devolver ese dinero y por supuesto a asumir responsabilidades".

Las justificaciones de Rajoy no fueron suficientes para la oposición. Aitor Esteban, diputado de PNV, argumentó que "No nos vale con ‘un me equivoqué’, porque en política las equivocaciones suelen tener consecuencias". Por su parte, el diputado de CHA Chesús Yuste sentenció: "De la mafia no esperamos que venga la regeneración democrática". Alfred Bosch, de ERC, llegó a usar su propio discurso contra el presidente: "Es Mariano Rajoy, fin de la cita y fin de la fiesta".