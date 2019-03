Rajoy sobre la infanta: “Estoy convencido de su inocencia y creo que le irá bien”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado convencido de la inocencia de la infanta Cristina y, en consecuencia, no cree que deba renunciar a sus derechos dinásticos. Así lo ha manifestado en una entrevista a Antena 3.

Ha señalado que “tal y como dijo el Rey, le gustaría que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, lo que significa también que la infanta tiene derecho a la presunción de inocencia”.



"Estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien", ha aseverado Rajoy, quien al ser preguntado si eso significa que cree que no tendrá que ir a juicio, ha dicho que eso supone que él está “convencido de su inocencia”.

Califica de "repugnante" y "lamentable" el acto de ETA en Durango

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado hoy que mientras ETA exista como organización terrorista su obligación como jefe del Ejecutivo es "ir a por ETA", y ha advertido de que no piensa cambiar la legislación penitenciaria.



En la entrevista a Antena 3, Rajoy ha reiterado que no le ha gustado la sentencia europea que acabó con la doctrina Parot, pero ha señalado que hay que cumplir la ley, y por eso ha considerado que no es justo que se critique a los jueces que estén cumpliendo con su obligación aplicando dicha ley. “Es una decisión que a mí no me gusta pero en la democracia tenemos que respetar las decisiones de los tribunales de justicia”, ha afirmado.



El presidente ha considerado "repugnante" y "lamentable" la imagen de los etarras excarcelados por la aplicación de la sentencia europea juntos en una reunión en Durango (Bizkaia) y ha asegurado que el Gobierno intentó "que no se celebrara", pero no era una decisión que correspondiera al Ejecutivo.



Sobre el aborto: "Estamos dispuestos a hablar dentro de los límites del TC"

El jefe del Ejecutivo se ha escudado en que figuraba en el programa electoral del Partido Popular y ha señalado que son diversos los organismos que ahora tienen que pronunciarse sobre la modificación planteada. "Nuestra intención es, dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, llegar al máximo acuerdo posible con aquellos que quieran construir".



Preguntado por la posibilidad de que esté dispuesto a que la ley quede tal y como estaba antes de la última reforma que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha limitado a recordar que la norma que aprobó el Ejecutivo de Felipe González no fue cambiada por el PP cuando llegó al poder de la mano de José María Aznar.



Ha insistido en que está dispuesto a la negociación pero ha vuelto a su discurso de “no adelantar acontecimientos” ni posiciones y, por ello, ha repetido que el Gobierno dialogará dentro de los límites establecidos por el Tribunal Constitucional. Respecto a la posibilidad que, en consecuencia, le sirva la ley anterior al Gobierno Zapatero, ha subrayado: "Me sirve una ley justa y tenga el máximo apoyo posible".



No cambiará el Gobierno y subraya el "coraje" de sus ministros

Mariano Rajoy, ha reiterado ha asegurado que no tiene intención de cambiar el Ejecutivo y ha defendido el "coraje" y la "valentía" de sus ministros tomando decisiones "difíciles".



Rajoy ha señalado que Cristóbal Montoro es un "extraordinario" ministro de Hacienda, que ha "controlado" el déficit público y ha colaborado con el resto del Ejecutivo para que España dejara atrás el riesgo de rescate, y también ha valorado la labor de José Manuel Soria, encargado de una de las reformas "más difíciles e importantes", la del sector eléctrico.



"A los ministros con coraje, a los ministros valientes, y a los ministros que toman decisiones, como en el caso del de Educación y de Alberto Ruiz-Gallardón, los voy a apoyar siempre, porque creo que es lo que debo hacer, creo que es mi obligación", ha señalado Rajoy.

"El esfuerzo de los ciudadanos ha merecido la pena"

Mariano Rajo vuelto a recurrir al optimismo económico del Gobierno, que los ciudadanos aun no notan en sus bolsillos, que los españoles pronto verán que todas las reformas y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para salir de la crisis "tenían sentido y darán resultados".

"Estoy en condiciones de decir a los españoles que lo peor ya ha pasado, soy plenamente consciente de las dificultades, los esfuerzos y los sacrificios, pero pronto verán que todo lo que hemos hecho tenía sentido y producirá resultados", ha asegurado.



“La reforma laboral ha salido muy bien”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho estar convencido de que al final de la legislatura habrá menos parados que cuando acabó la legislatura del anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero gracias a la reforma laboral del PP “Yo creo que la reforma laboral ha salido muy bien. Ya se ha empezado a crear empleo y eso es la prueba de que ha funcionado”.

Nueva promesa de bajar el IRPF

Durante la entrevista con Gloria Lomana, Mariano Rajoy ha afirmado que la reforma fiscal que el Gobierno hará en 2014 supondrá una rebaja del IRPF, aunque no entrará en vigor hasta 2015.

¿Le ha vuelto a escribir Bárcenas SMS?

Ante la pregunta realizada por la directora de informativos de Antena 3 en relación los mensajes de texto que extesorero envió a Rajoy cuando el presidente negaba mantener contacto alguno con él y que el diario ‘El Mundo’ publico, el presiden ha respondido: “No, no me ha vuelto a escribir”Sobre si perdería perdón por el caso Bárcenas, Rajoy se ha limitado a decir que no tiene “ningún inconveniente en decir que he cometido errores y que hemos cometido errores”.