Rajoy: “Mas no puede hablar en nombre de toda Cataluña cuando ignora a dos de cada tres catalanes”

En su discurso de clausura de las jornadas de buen gobierno en los ayuntamientos que celebra el PP, en su primera visita a Cataluña tras la consulta del 9 de noviembre, Rajoy ha insistido en que conoce esta comunidad y puede por eso opinar de lo que le conviene, que es lo que ha ido a hacer a Barcelona. "Conozco Cataluña, sé lo que pasa, me importa, me preocupo y me ocupo de los problemas de los catalanes", ha dicho Rajoy.

El jefe del Ejecutivo, que ha recordado que desde que está en La Moncloa ha estado dieciséis veces en Cataluña, y 117 veces desde que preside el PP, ha agradecido a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho haber defendido los planteamientos de una "gran mayoría de los catalanes" con "la valentía que otros no han tenido".