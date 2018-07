Rajoy: "No buscaré apoyos en los que amenazan la unidad de España"

Un día después de negarse a presentarse a la investidura, Mariano Rajoy ha insistido en sus razones: "Se me demandó que me presentara al debate de investidura, lo agradecí, pero dije que yo no podía ir". Rajoy defiende que el debate sirve para elegir a un presidente y, en la situación actual, "no podría cumplir ese objetivo y sería un fraude comparecer en la cámara a perder el debate de investidura". Además ha arremetido contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha acusado de negarse a hablar. "Ha hablado con todos, menos con el PP", recrimina.

