Rafael Hernando: "Si aún no tenemos un Gobierno estable es porque Pedro Sánchez se ha negado"

ACUSA A SÁNCHEZ DE BLOQUEAR EL DIÁLOGO CON EL PARTIDO POPULAR

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, acusa a Pedro Sánchez de mentir en su discurso de investidura al hablar de diálogo entre los partidos. "Si aún no tenemos un Gobierno estable tras 72 días es porque Pedro Sánchez se ha negado a ello". Hernando afirma que Sánchez ha pasado del 'no' al 'yo'. "Nunca he visto tanta petulancia en un debate de investidura".