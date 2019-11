Sacar adelante el gobierno de coalición podría precisar del encaje del independentismo. El pasado día 12, Pedro Sánchez dijo que "el Gobierno estará basado en la cohesión".

El expresidente Zapatero celebra el acuerdo. "Me ha parecido muy bien que hayan dado esta semana la sorpresa del acuerdo", ha afirmado en la SER. Afirma que no existe otra alternativa que el dialogo, para que, dice, los independentistas vuelvan de su viaje a ninguna parte. "Debe ser un diálogo que no cese y, obviamente, cada uno puede plantear todas las alternativas que hay".

Para este diálogo el president Torra, pide volver a Pedralbes y recuperar una figura: "El facilitador, el mediador, el relator".

En el diario ARA, Torra exige una negociación entre iguales y añade: "El señor Sánchez no me coge el teléfono, ha sido imposible hablar [...] lo primero que debería hacer Pedro Sánchez es llamarme".

Apunta también que mientras esté sobre la mesa punto nueve del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos ("se fomentará el diálogo en Cataluña buscando fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución) la postura de JxCAT de cara a la investidura de Sánchez es clara. "Es un no rotundo", ha afirmado Torra.

Torra se reafirma en culminar la independencia

Justo un año y medio después de prometer su cargo, Torra se reafirma en su compromiso para culminar la independencia.

El exconseller Mundó cree que ERC tendrá un papel muy relevante con sus 13 diputados, pero siempre con la misma condición: "Recuperar la vía política para solucionar el conflicto que vive Cataluña con el Estado español, con el diálogo como bandera".

Desde el PNV creen que hay margen hasta Navidad para lo que piensan que sería lo correcto. "Para hacer que ERC pueda ir a una abstención que pueda defender ante su electorado mostrando que está abriendo un camino al diálogo sin renunciar a nada, pero haciendo lo que hay que hacer", ha respondido Andoni Ortuzar en el Diario Vasco.

Ellos ya han anunciado que no bloquearán la formación de este gobierno, pero avisan: "No avalaremos con nuestros votos ninguna radicalidad de Podemos".

Ortuzar destaca que van a exigir a Sánchez un calendario muy tasado de actuación con la agenda vasca.