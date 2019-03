Quim Torra elevará el tono contra el Estado en su conferencia política del próximo martes

El 4 de septiembre, el president de la Generalitat, Quim Torra, dará una conferencia para iniciar el curso político y que tendrá varias vertientes. En función de la sentencia del Supremo sobre los políticos independentistas en prisión, Torra ha dicho que no la acatará si es injusta. No obstante, Torra no ha explicitado cómo no la acatará.

También habrá un pulso al Estado, fuentes de la Generalitat confirman que Quim Torra pedirá un referéndum pactado y en caso de que esto no pueda ser así, habrá un nuevo intento de ruptura unilateral

Con las fechas importantes que vienen en este otoño, podría forzarse la situación en la calle para conseguir una ruptura del Estado.