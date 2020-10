Ignacio Garriga es el diputado de Vox encargado de defender la moción de censura de este miércoles 21 de octubre. Como ya hicieron José Luis Ábalos e Irene Montero en las mociones anteriores, este político nacido en Barcelona ha sido el primero en subir a la tribuna a exponer las razones por las que Pedro Sánchez debería abandonar la presidencia del Gobierno. No obstante, la propuesta presentada por Vox está abocada al fracaso, ya que solo contará con los votos de los miembros del partido.

Garriga es, además de diputado, el cabeza de lista de Vox en las próximas elecciones al Parlament de Cataluña. Su carrera previa a la política está vinculada a la odontología, donde llegó incluso a ejercer, como indica su ficha en el Congreso de los Diputados. También fue profesor en en la Facultad de Odontología de la Universitat Internacional de Cataluña, apunta en su LinkedIn.

Como algunos de los dirigentes de Vox, el primer partido al que se afilió fue el PP, donde formó parte de sus nuevas generaciones. No obstante, en 2014 se unió al partido de extrema derecha encabezado por Santiago Abascal, como recoge eldiario.es. El medio citado remarca que ese mismo año se presentó como candidato a la Alcaldía de Sant Cugat de Vallès, localidad donde nació —y en la que no consiguió representación—.

No obstante, Ignacio Garriga se dio a conocer especialmente el año pasado, cuando llegó al Congreso tras las elecciones de abril. Desde entonces, ha protagonizado diversas disputas con los miembros del hemiciclo, especialmente del Gobierno. El pasado mes de febrero se dirigió a la vicepresidenta Carmen Calvo con estas palabras, en referencia al independentismo en Cataluña: “Sánchez está bajo las órdenes de un lacayo, un prófugo de la Justicia. Puigdemont ordena, Torra acata y ustedes ejecutan”, espetó.

También ha tenido algún que otro enfrentamiento con Alberto Garzón, ministro de Consumo, al que acusó de haber insultado a los votantes de Vox. No obstante, el miembro de Unidas Podemos matizó que el tuit al que hacía referencia Garriga, en el que se podía leer que no se explica “que haya tanta gente que vote a quien dice atrocidades y animaladas”, en realidad no había sido escrito por él, sino por su hermano, Eduardo Garzón. “Usted no está bien informado”, le respondió el ministro.