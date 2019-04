Votación de los militantes, romper la disciplina de voto... las propuestas del PSOE para decidir sobre la abstención

La gestora socialista se ha reunido con Javier Fernández a la cabeza por primera vez, y su tarea es poner en marcha los mecanismos para decidir qué hará el PSOE en la siguiente investidura de Rajoy.

Susana Díaz mantiene su no al presidente en funciones afirmando que ella no ha cambiado de opinión, mientras que Ximo Puig lo deja aún más claro, asegurando que "no se dan las condiciones para que el PP tenga nuestro apoyo".

García-Page coincide con el diagnóstico realizado, y advierte a los populares de que "si el PP hace una lectura debilidad que nos ponga a prueba, porque el PSOE cuando tiene que cerrar filas lo hace".

Pero dentro del partido hay quien pide que los críticos con Sánchez se definan. Borrell cree que "cuando uno dice que no a A, es que tiene un plan B, vamos a ver si alguien desvela cuáles son las alternativas que tenemos".

La decisión la debe tomar en principio el Comité Federal, pero desde Cataluña plantean otra opción, y es que a Iceta "escuchar a los militantes sería un planteamiento que me gustaría".

Iceta mantiene su no a Rajoy, pero Nuria Parlon, su contrincante para las primarias del PSC va más allá, plantea "romper la disciplina de voto". Eso será si se convierte en la líder de los socialistas catalanes.