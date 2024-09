El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado este sábado que el voto de su grupo en el Congreso en relación al techo de gasto "no se decidirá con el objetivo de estabilizar o de desgastar" sino que dependerá de las negociaciones que se planteen.

El expresidente de la Generalitat se ha pronunciado así sobre la posibilidad de que Junts apoye eventuales iniciativas del PP para romper el bloque de investidura, mientras que tampoco aclara el sentido del voto de su partido respecto al techo de gasto, la base para confeccionar los presupuestos generales del Estado.

Las declaraciones de Puigdemont, difundidas a través de su cuenta en la red social X, llegan tras el encuentro mantenido ayer en Suiza con una delegación del PSOE. "Nuestro voto en relación con el techo de gasto no se decidirá con el objetivo de estabilizar o de desgastar sino en función de lo que haya en la mesa de negociación para este caso concreto", ha comentado.

El expresidente de la Generalitat ha afirmado que "cada cosa tiene su negociación y sus objetivos. Y hace falta negociar pieza a pieza". "Ponernos de acuerdo en una cuestión no prejuzga que en la cuestión siguiente ya estaremos de acuerdo. Y al revés: que en una no nos hayamos puesto de acuerdo no presupone que en la siguiente tampoco nos pondremos", ha añadido.

Puigdemont se ha referido así, sin mencionarlo, al voto de su partido de esta semana contra la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones, lo que provocó que decayera la iniciativa del Gobierno, impulsada por Sumar.

"Nuestra vocación política no es dar estabilidad ni desgastar a nadie. Nuestro objetivo es defender Cataluña y los intereses de los catalanes, y quien nos ayude tendrá nuestro apoyo, sea para gobernar, sega para hacer oposición: quien haga lo contrario o quien nos engañe (o maree la perdiz), que no cuente con nosotros", ha señalado.

El político catalán ha aseverado que a Junts no le interesa formar parte "ni de bloques ideológicos ni de las rivalidades domésticas que mantienen los partidos españoles".